Klay Thompson des Warriors montre qu’il est prêt à jouer en renversant 24 tirs consécutifs à trois points

Les Golden State Warriors sont une machine bien huilée en ce moment alors qu’ils siègent au sommet de la Conférence Ouest à 28-7 et ils sont sur le point de s’améliorer beaucoup.

Le gardien des Golden State Warriors, Klay Thompson, à droite, semble passer alors que le gardien des Houston Rockets Chris Paul défend au cours de la première moitié du match 3 d’une série éliminatoire de basket-ball NBA de deuxième tour, le samedi 4 mai 2019, à Houston. (Photo AP/Eric Christian Smith)

Il s’appelle Klay Thompson, et si marquer 24 trois consécutifs à l’entraînement ne crie pas « Je suis prêt pour mon retour tant attendu, coach », nous ne savons pas ce qui se passe. REGARDEZ:

Le gardien de l’Utah Jazz Donovan Mitchell, à droite, conduit le ballon contre Klay Thompson (11) des Golden State Warriors lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA, le mardi 12 février 2019, à Oakland, Californie (AP Photo/Ben Margot )

Certains fans de basket-ball écarteront cela parce que Thompson déchire des sauteurs dans un gymnase ouvert sans défense, mais je vais expliquer pourquoi cela est important. Avec un LCA et une déchirure d’Achille précédemment déchirés, Klay Thompson n’a pas eu beaucoup de représentants au cours des deux dernières années. Et ce qui est mieux pour les Warriors, c’est que le quintuple All-Star est un tireur d’élite qui ne nécessitera pas beaucoup de pression sur son corps – oh regardez, exactement ce qu’il fait à la perfection sur cette vidéo.

Andre Iguodala des Golden State Warriors, de gauche à droite, est assis sur le banc avec Jonas Jerebko, Klay Thompson, Quinn Cook et Jordan Bell pendant la seconde moitié du match 4 de la finale NBA de basket-ball contre les Raptors de Toronto à Oakland, Californie, vendredi juin 7, 2019. (AP Photo/Ben Margot)

La NBA est en difficulté si ce gars se glisse n’importe où près de son ancienne forme. Si cette vidéo présente un avant-goût, nous envisageons potentiellement une autre équipe gagnante et un colistier de la campagne MVP de Steph Curry.