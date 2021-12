Klay Thompson jouera avec la filiale des Warriors

Les Golden State Warriors ont signé le gardien de tir Klay Thompson et le centre James Wiseman de l’affilié de l’équipe dans la G League, les Santa Cruz Warriors, comme l’équipe l’a annoncé aujourd’hui.

Thompson, qui a raté les deux dernières saisons pendant une rupture du ligament croisé antérieur gauche et rupture du tendon d’Achille droit, et Wiseman, qui a été opéré avec succès pour réparer un déchirure du ménisque droit Le 15 avril, il s’entraînera avec l’équipe à Santa Cruz. Les deux joueurs avaient déjà été affectés à Santa Cruz le 28 novembre et récupérés le 1er décembre.

Le retour de Klay est l’un des plus attendus de ces dernières années en NBA. Un joueur différentiel, qui a ajouté au bon jeu des Warriors et du Curry, pourrait élever à un niveau supérieur, si possible, l’attaque du Golden Bay.