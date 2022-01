Klay Thompson, la date de retour au tribunal confirmée dimanche Cavs

Le moment attendu depuis des jours, des semaines, des mois et même des années en NBA est arrivé. L’un des meilleurs joueurs de ces derniers temps confirmera son rôle de reborn et concourra à nouveau avec le maillot avec lequel il savourait la gloire. Klay Thompson Il est complètement remis des blessures graves qui l’ont tenu à l’écart de la compétition depuis les séries éliminatoires de 2019 et il y a un énorme désir de Guerriers de l’état d’or pour voir ce qu’il peut apporter à l’équipe. Il sera difficile de retrouver brutalement cette magie dans le lancement qui a fait de lui l’un des grands spécialistes de l’histoire, mais savoir qu’il est entouré de ses compagnons de toujours sera déterminant. Dans un 5×5 d’une formation récente, avec laquelle il a été décidé que sa réintégration serait immédiate, Draymond vert Il avait fière allure, comme il le dit sur ESPN.

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué avec lui et la vérité est que je me sentais bien. Je ne pouvais pas dormir avant, j’étais très excité de partager à nouveau le terrain avec lui et je l’ai très bien vu. Cela semble incroyable que nous ça fait deux ans et demi sans jouer ensemble », a déclaré un Vert secondé par Steve Kerr en parlant des grandes émotions qu’ils nourrissent dans les prochaines heures. « J’ai joué près de 1 000 matchs et j’ai été entraîneur pendant environ 500, mais je sais que je ne pourrai jamais oublier ce qui m’attend avec le retour de Klay. Il a beaucoup compté pour tous les membres de l’équipe et de l’organisation. , c’est l’un de mes gars préférés et je sais qu’il a beaucoup souffert pour marcher à nouveau sur un terrain », a commenté l’entraîneur.

Klay Thompson jouera à nouveau les Cleveland Cavaliers ce dimanche

Une ambiance spectaculaire est attendue sur le terrain de Guerriers de l’état d’or, avec un public absolument dévoué à Klay Thompson et enthousiaste à l’idée de faire à nouveau fonctionner l’ancienne association Splash Brothers. Le retour doit être progressif et devra s’adapter très petit à petit aux particularités d’une équipe qui fonctionne parfaitement. La bonne évolution compétitive des Warriors permettra à Klay d’être mis à l’épreuve sans pression excessive, favorisant son réajustement au rythme compétitif de la ligue. S’il pouvait revenir à un bon niveau et apporter une partie de son énorme potentiel, cette équipe pourrait être imparable.