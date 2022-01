Klay Thompson lance à nouveau

Depuis cette égalité entre les Warriors et les Raptors qui finirait par élever les Canadiens au sommet, Klay Thompson n’a pas été vu en train de jouer un match de la NBA. C’était en 2019. La blessure de Durant et la sienne ont mis fin à la cataracte du succès de Golden State au cours de cette période de cinq ans et la franchise est entrée dans une nouvelle pièce, qui n’était pas le support de torture mais un séjour sombre, et maintenant, 941 jours plus tard, ils peuvent dire qu’ils s’en sortent. Ils sont là, en l’absence du retour de James Wiseman, tous ceux de la troupe. Ils étaient une menace cette saison et maintenant ils sont l’équipe à gagner. Klay a passé deux ans et demi à parcourir le dur chemin de la guérison des blessures avec deux d’entre elles : premièrement, la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ; plus tard, alors qu’il était sur le point de revenir, l’Achille. L’un des meilleurs tireurs de l’histoire a dû regarder deux ans et demi de sa vie utile en tant que joueur à domicile ou sur le banc, mais c’est fini.

La nouvelle maison de Klay est le Chase Center, où il a fait ses débuts ce dimanche soir. Depuis le déménagement de l’Oracle Arena d’Oakland à ce nouveau pavillon, celui-ci dans la ville de San Francisco, il n’avait plus foulé le sol. La NBA l’a accueilli à bras ouverts. Nous parlons d’un joueur qui, à 31 ans et après cette épreuve, est passé à 5 All-Star, a remporté 3 Rings et détient le record actuel de triples dans un match, 14, que même pas un superlatif Curry en son absence n’a emporté. Au cas où quelqu’un oublierait qui il est. Pour son retour, les Cavaliers ont été choisis, une équipe qui développe un jeu rapide et engagé qui rappelle aux Warriors dans lequel Thompson était une pièce fondamentale. Asphyxier l’équipe de Cleveland avec la défense, l’arme qui ne s’est jamais autant démarquée de cette liste des trois championnats, et lier les Suns pour regagner le leadership de la Ligue a été la façon dont les temps ont été rappelés dans le que le fils de Mychal n’a pas eu faire attention aux deux jambes battues.

Thompson a commencé comme partant et a réalisé le premier panier de son équipe, une action de blocage pour le tireur préparée avant que le Californien ne commence avec un layup à plusieurs mains. C’était sa façon de dire qu’il était de retour. Son jeu, dans lequel il a finalement signé 17 points en 20 minutes, en est un exemple. Se voir contre les Cavs, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui l’ont affronté quatre fois en finale même si Love résiste, était une image rétro, mais cette première action et une plus tardive dans laquelle il semblait que cela se jouait peu importe blessures, c’est pourquoi il est impossible de ne pas se rendre à ce joueur. Fin styliste, tireur orthodoxe, dans une pénétration avant la pause il a laissé Allen sur le périmètre et est allé à tout pour écraser, évitant la défense de Markkanen et Stevens et concluant par un dunk à une main avec lequel le public a définitivement explosé. Aussi avant d’aller aux vestiaires, sur un jeu ultérieur, il a pu marquer son premier triplé. Afin de ne pas perdre le rythme, il a commencé à pédaler sur un vélo stationnaire. Sa lettre d’introduction à la NBA était 3/8 sur trois coups et 4/10 sur deux coups, pas selon ses chiffres habituels mais dépassant toutes les attentes à propos de quelqu’un qui a passé près de mille jours sans pouvoir jouer au basket. Ces deux jeux que Klay a percés au deuxième quart ont aidé les Warriors à prendre près de dix devants, un qu’ils ont pu prolonger dans une bonne troisième période pour clore le match tranquillement. Bien que le résultat (96-82) ait été le moindre de ceux-ci aujourd’hui.