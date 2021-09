Klay Thompson lève tous les doutes sur son retour

in

Il a déjà été prouvé que Guerriers de l’état d’or Ils ne sont pas les mêmes sans leur escorte vedette. Heureusement pour eux, Klay Thompson il est sur le point de faire un grand retour cette saison. Deux parcours ont été sortis de la dynamique de La Bahía et maintenant le All-Star consacré est enfin sur le point de reprendre là où il s’était arrêté, étant une pièce fondamentale pour Steve Kerr.

Les “Frères Splash”, Stephen Curry et Klay, ils se réuniront et formeront une grande équipe autour d’eux avec Draymond Green comme fidèle écuyer. Mais il y a une certaine inquiétude quant à la façon dont Thompson jouera à son retour. Le gardien pense qu’il jouera à nouveau à un bon niveau, et son profil nous invite vraiment à être optimiste avec lui puisque seule sa présence dans la triple ligne favorise son équipe.

Avec Klay de retour sur la liste, les Warriors deviendront l’un des favoris pour sortir des champions de la Conférence Ouest cette saison. Bien qu’il ne soit pas facile de se battre pour le championnat, à San Francisco au moins, ils seront à nouveau en séries éliminatoires en se battant pour être les meilleurs.

Steph Curry était le MVP 2015, et il a décidé de dédier son discours à Klay Thompson —- J’ai pris la peine de le sous-titrer pour que tout le monde le comprenne car c’est quelque chose de beau qui ne s’oublie pas. Les deux meilleures personnes de la planète Terre —- pic.twitter.com/bQI86i4BLX – GSWL (@WarriorsLatam_) 29 août 2021

Les mots de Klay

“Oui, je jouerai cette saison”, a déclaré Klay dans un chat en direct sur Instagram. “Par la grâce de Dieu, je vais jouer. Les blessures ne sont pas amusantes, mais elles font partie du sport. Que pouvez-vous faire? … Tout ce que vous pouvez faire, c’est continuer à avancer pour de vrai et récupérer, c’est un acquis. “.