Klay Thompson perce un 3 points gagnant en mêlée

Le tireur d’élite superstar des Golden State Warriors, Klay Thompson, n’a pas joué de match NBA depuis le 13 juin 2019. Mais il est sur le point de revenir.

Thompson, qui se remet d’une déchirure du LCA et d’une rupture du tendon d’Achille, a récemment été autorisé à reprendre ses activités de basket-ball. Dans le cadre de sa rééducation, il a été affecté à la G League pour les Santa Cruz Warriors.

Alors que Thompson se rapproche de l’action de jeu dans la NBA, nous allons commencer à voir de plus en plus de moments forts de son retour dans le swing.

Lors d’une mêlée pour Santa Cruz mardi après-midi, Thompson a pu montrer son magnifique tir sauté et frapper un 3 points gagnant.

Il faudra évidemment un certain temps à Thompson pour se débarrasser de la rouille et revenir à la vitesse et à l’intensité élevées d’un match NBA. Mais pour ceux d’entre nous comme moi qui ont manqué de regarder l’incroyable tireur prendre la parole, c’était un spectacle rafraîchissant de le voir faire son truc.

Les Warriors, qui étaient l’équipe n ° 1 au classement général de notre récent classement de puissance, auront l’embarras de la richesse et une abondance de talent lorsque Thompson reviendra s’il est même proche du joueur qu’il était avant les blessures.