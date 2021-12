Klay Thompson, quand revient-il et que peut-il apporter aux Warriors

Le moment que tous les amateurs de basket-ball attendaient approche à grands pas. Klay Thompson Il affronte la dernière phase de sa convalescence après une très longue blessure qui aurait mis en péril la carrière sportive de tout joueur ayant moins de volonté et de capacité de sacrifice que lui. L’un des deux membres des Splash Brothers veut retrouver cette association mythique et même si nous savons tous qu’il faudra du temps et de la patience pour atteindre son meilleur niveau, l’illusion déborde en pensant à ce que celles-ci peuvent devenir. Guerriers de l’état d’or quand la pièce de Klay y est attachée. Selon ESPN, les préparateurs physiques et le personnel médical de l’équipe ont validé l’option de son retour début 2022, gérant actuellement deux dates.

Après une si longue absence, il est prévu que le retour du fils prodigue soit une soirée spéciale, entouré de ses partisans et contre un rival pas du premier niveau, afin qu’il puisse jouer sans pression excessive et sachant que bien qu’il ne soit pas pleinement réussi les minutes où il est sur le terrain, le cours du match peut être inversé. La première option serait donc la Dimanche 9 janvier contre Cleveland Cavaliers. Médicalement, c’est une date idéale puisqu’il pourrait s’agir du match diffusé dans toute l’Europe à une heure acceptable et qu’il mettrait fin à la période des vacances de Noël dans de nombreux pays, donc beaucoup de gens seraient au courant de l’affaire. L’autre est le Mardi 18 janvier contre les Detroit Pistons, qui serait intéressant de se dérouler devant Cade Cunningham, le numéro 1 de la Draft.

Comment Klay Thompson s’adaptera-t-il à la dynamique actuelle des Golden State Warriors ?

Il ne sera pas facile de se remettre en forme après des blessures aux zones sensibles comme le ligament gauche et le tendon d’Achille, mais ceux qui ont vu ses progrès ces dernières semaines avec l’affilié de la G-League Warriors disent qu’il est en mouvement. forme physique. Ce qui est inconnu, c’est comment il pourra s’intégrer dans une équipe qui est un équipement parfait et quel niveau de maturité lui et lui auront. Andrew Wiggins partager la proéminence dans la position de 2, ou si l’un d’entre eux pouvait jouer le 3. L’objectif est que Klay Thompson prenez progressivement le rythme et atteignez les playoffs en pleine forme avec Guerriers de l’état d’or.