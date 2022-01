Klay Thompson revient au moment le plus délicat des Warriors

Guerriers de l’état d’or est dans sa pire forme depuis la saison 2021/22 du NBA. Bien qu’elle soit 2e de la Conférence Ouest avec une fiche de 29-9, elle a perdu deux défaites lors de ses deux derniers matchs qui lui ont coûté la tête (actuellement détenue par les Phoenix Suns avec 30 victoires et huit défaites).

De plus, la star de l’équipe Stephen Curry n’est pas loin non plus de jouer à son pire niveau depuis de nombreuses années lors de cette dernière ligne droite de la saison régulière. A tel point que sa performance actuelle pourrait finir par lui coûter le MVP de la saison en fin de parcours dans une année où il est plus combattu que jamais.

C’est pourquoi le retour de son autre étoile, Klay Thompsonarrive au meilleur moment possible. Il semble même qu’il ait été programmé pour revenir au moment où son équipe avait le plus besoin de lui, comme un retour triomphal.

Le gardien fera ses débuts dimanche lors du match des Golden State Warriors contre les Cleveland Cavaliers de Darius Garland. Thompson lui-même ne devrait pas jouer trop de minutes, d’autant plus qu’il n’a pas joué un seul match depuis plus de deux ans et demi (blessé depuis les finales NBA 2019). Mais le simple fait de son retour est un énorme coup de pouce moral pour l’équipe.

Just Klay draine avec désinvolture 24 trios consécutifs – (via @NBCSWarriors) pic.twitter.com/XoS4hPALSi – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 2 janvier 2022

Utah Jazz à l’affût

Chaque défaite en ce moment dans la lutte pour le trône de l’Ouest est cruciale avant la fin de la saison régulière. La situation au sommet de la Conférence est la suivante :

Phoenix Suns (30-9) Golden State Warriors (29-9) Utah Jazz (28-10) Memphis Grizzlies (26-14)