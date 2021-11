Klay Thompson s’entraîne déjà : « Je veux revenir au même niveau »

Quoi de Guerriers de l’état d’or Cela semble devenir un conte de fées cette saison. L’équipe est leader de la ligue avec seulement deux défaites lors des 17 premiers matchs du championnat, avec un basket spectaculaire et un Stephen Curry niveau MVP et, depuis hier, Klay Thompson Il s’entraîne déjà normalement avec le reste de ses coéquipiers et il est confirmé qu’il reviendra avant Noël. Rappelons qu’il s’est cassé le genou lors du sixième match de la finale NBA 2019 contre les Raptors de Toronto et Achille en novembre 2020. Deux années de calvaire absolu qui sont bien près de se terminer.

« Tout cela est très excitant », a expliqué Klay lui-même lors d’une conférence de presse après l’entraînement. « Je ne fais que courir sur le terrain et jouer au basket, je suis béni de pouvoir le faire. La partie ennuyeuse est derrière moi, maintenant ce que je fais, c’est de me mettre en forme et je dois être patient parce que je suis un personne qui va à la limite et veut jouer. En tout cas, je vous suis très reconnaissant à tous. Le travail que j’ai fait avec le personnel au cours des deux dernières années est inestimable et il est difficile d’exprimer avec des mots à quel point je suis reconnaissant Je vais pouvoir rejouer au basket. »

« Je crois sincèrement en ces gars. Je suis juste vraiment fier de la façon dont ils ont joué. » @ Oracle || Les guerriers parlent pic.twitter.com/rP5YSdS4xO – Golden State Warriors (@warriors) 23 novembre 2021

Mêmes objectifs

Sur les buts de l’équipe cette année, il est clair : « Nous allons 15-2. C’est un bon indicateur de ce que nous voulons. Je pense que notre défense et notre attaque sont dans le top 3 du championnat, et je n’y suis pas encore. Je veux gagner le championnat plus que tout. »