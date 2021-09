KLAY/USD devrait franchir la résistance de 1,6 $

TL;Répartition DR

L’analyse du prix du Klay est haussière aujourd’hui. Le marché global des crypto-monnaies est haussier pour les prochaines 24 heures. Klay se négocie actuellement à 1,1 $.

Analyse des prix KLAY : aperçu général des prix

Le KLAY/USD a pris le dessus sur le graphique d’analyse des prix sur cinq jours alors que les haussiers avaient pris le contrôle du marché. La pièce s’échangeait dans un coin ascendant formant plusieurs triangles. KLAY a enregistré un gain de 25% la semaine dernière. Sur le graphique d’analyse des prix à 5 jours, les barres vertes semblent être plus que les rouges. C’est une bonne indication que le marché KLAY/USD évolue dans une dynamique haussière.

Sur le graphique journalier, le KLAY/USD a formé un canal triangulaire descendant, qui se développe depuis octobre. Si nous supposons que cette tendance se poursuit et que nous voyons une cassure à la hausse de la résistance du canal à 1,6 $, nous pouvons voir une autre forte hausse des prix. À ce stade (et depuis un certain temps maintenant), il y a tout simplement trop d’incertitude à travers le monde pour des décisions d’investissement solides comme celles-ci – alors soyez prudent lorsque vous investissez dans KLAY ou tout autre pièce/actif. Ne pariez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre.

Notre prévision prévoit une consolidation du prix de la paire KLAY/USD, avec un support potentiel à 1,20 $ et une résistance à 1,5 $. D’un autre côté, nous nous attendons à ce que le jeton se consolide ou se replie et teste 1,80 $ à la hausse, bien qu’un retrait à la baisse soit moins susceptible de se produire. Les chances que le prix tombe en dessous de 1,90 $ sont faibles.

Notre modèle technique est haussier pour aujourd’hui, bien qu’un mouvement impulsif à la hausse semble moins probable, étant donné que les volumes sont toujours en baisse, signalant un manque d’intérêt des acheteurs à entrer à des prix plus élevés.

Source : Coin360

Analyse des prix de Klay sur le graphique de 4 heures

Le prix du Klay a été positivement volatil au cours des deux dernières semaines, avec une forte dynamique haussière. La devise a bien récupéré contre 0,85 $ au début du mouvement, avant de grimper de 100% et de plafonner à 2,00 $.

Néanmoins, avant de consolider une force suffisante pour la poussée haussière de cette semaine, la pièce aura besoin d’un autre retracement. KLAY/USD est actuellement évalué à 1,143 $

Source : TradingView

Conclusion de l’analyse des prix Klay

La prévision du prix de Klay pour les prochaines 24 heures est haussière alors que les taureaux se préparent à propulser le marché plus haut, après notre prix d’ouverture de 1,129 $ ce matin. En conséquence, nous pouvons anticiper une hausse du KLAY/USD et tenter d’établir un nouveau plus haut intrajournalier à partir de là.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement