KLAY/USD Spikes à 1,98 $ alors que les taureaux tentent de gagner du soutien à 2,00 $ ⋆ Crypto new media

L’analyse des prix de Klay est haussière pour aujourd’hui Le marché global des crypto-monnaies s’échange à la hausse au cours des dernières 24 heures. Klay renforce ses positions d’acheteur alors que les haussiers tentent de battre un double creux à 1,91 $.

Analyse des prix KLAY : aperçu général des prix

L’analyse des prix de Klay est haussière pour aujourd’hui alors que le marché a rebondi d’un retracement de 1,8 $ au petit matin et a établi un nouveau sommet à 1,97 $ sur le graphique de 4 heures.

Nous nous attendons à ce que le jeton KLAY/USD consolide une continuation à 2,250 $ ou recule à la baisse et reteste 1,80 $ au contraire. Un retour à la baisse est moins susceptible de se produire, tandis que les chances de créer une dynamique haussière au-dessus de 2,00 $ restent élevées.

Le marché global des crypto-monnaies évolue à la hausse depuis 24 heures, Bitcoin, Ethereum et Dogecoin enregistrant respectivement 1,54, 1,11 et 11,00 pour cent. Dogecoin reste le plus performant, tandis que Cardano est le pire après avoir perdu 2,34%

Mouvement du prix Klay au cours des dernières 24 heures

Le KLAY/USD s’est échangé dans une fourchette de 1,88 $ à 1,98 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 10,6 % et s’élève à 138 millions de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 4,74 millions de dollars après une augmentation de 7,34% sur le graphique quotidien, ce qui se traduit par un classement du marché à la 31e place.

Analyse des prix de Klay sur le graphique de 4 heures

Selon notre analyse des prix Klay de 4 heures, la pièce renforce ses positions d’acheteur alors que les taureaux tentent de battre un double creux à 1,91 $.

L’action des prix Klay a connu une forte dynamique haussière au cours des 2 dernières semaines. La pièce a pu revenir vers 0,85 $ au début du rallye, avant de remonter à 100% vers le support de 2,00 $. En outre, l’action des prix a réussi à maintenir le rallye et à briser la haute résistance du swing autour de 1,90 $ encore une fois ce matin.

Néanmoins, la pièce exige un retracement supplémentaire avant de consolider suffisamment de force pour le rallye haussier de cette semaine. Au moment de la rédaction, KLAY/USD se négocie à 1,9215 $.

Source : TradingView

Conclusion de l’analyse des prix de Klay

L’analyse des prix de Klay est haussière pour les prochaines 24 heures alors que les haussiers se préparent à pousser le marché à la hausse après que le creux du matin a fixé notre prix d’ouverture à 1,860 $. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que KLAY/USD se redresse et maintienne un support proche de 2,20 $ et tente d’établir un nouveau plus haut intrajournalier à partir de là.

