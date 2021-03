Klaytn de Kakao étend ses offres NFT à OpenSea après une croissance trimestrielle de 800%

Klaytn, le projet blockchain du géant technologique sud-coréen Kakao, s’est associé à la place de marché NFT OpenSea pour apporter un marché de jetons non fongibles à sa plate-forme. Klaytn est une plate-forme de contrat intelligent développée par l’aile blockchain de Kakao, Ground X, qui développera ses propres NFT et les proposera sur OpenSea d’ici la fin du mois de juin, selon une annonce récente.

La valeur en dollars des transactions NFT a dépassé les 500 millions de dollars depuis le début de l’année, lorsque la technologie a reçu une attention renouvelée à la suite d’une série d’achats de haut niveau par des célébrités. Alors que la technologie NFT peut être appliquée à un certain nombre de cas d’utilisation, son émergence récente au premier plan des discussions et des investissements a été largement alimentée par son potentiel en tant que support numérique pour les artistes.

OpenSea est l’un des sites à la croissance la plus rapide pour l’échange de NFT, avec son volume de transactions annoncé en mars de 100 millions de dollars, soit une augmentation de 1150% par rapport au chiffre de 8 millions de dollars de janvier.

La blockchain Klaytn a été lancée en 2019 et est supervisée par un réseau d’entreprises géré par la communauté composé de LG Electronics, Binance, Celltrion, la Maker Foundation et l’Union Bank of the Philippines.

Le PDG de Groud X, Jason Han, a déclaré que le partenariat avec OpenSea ouvrirait la communauté de Klaytn à un plus large éventail d’options en matière de NFT.

«Le support de Klaytn sur OpenSea fournira à notre écosystème l’opportunité d’interagir avec un public beaucoup plus large, et nous sommes impatients d’explorer davantage les actifs numériques intéressants sur Klaytn», a déclaré Han.

De la même manière que les utilisateurs d’Ethereum peuvent interagir avec des applications décentralisées à l’aide de l’extension de navigateur MetaMask, les utilisateurs de Klaytn pourront utiliser OpenSea en utilisant leur propre plugin dédié, appelé «Kaikas».

Le PDG d’OpenSea, Devin Finzer, a fait écho aux sentiments de Han, soulignant le potentiel d’OpenSea pour aider à attirer l’attention du grand public sur les offres NFT de Klaytn.

«Nous pensons que la prise en charge de la blockchain Klaytn et de sa communauté NFT croissante renforce l’espace de la blockchain qui peut inviter même le grand public à découvrir les articles et biens numériques uniques de Klaytn», a déclaré Finzer.

La valeur du jeton KLAY de Klaytn a augmenté de 21% au cours des dernières 24 heures, passant d’un prix de 3,41 $ à 4,14 $. Sa trajectoire générale depuis le début de l’année est à peu près la même, ayant enregistré une croissance de 819% depuis janvier, devenant ainsi le 13e rang en termes de capitalisation boursière.