Kleiman c. Wright : le procès passe des plaignants à la défense

MIAMI – Un procès civil fédéral sur la propriété potentielle de 1,1 million de BTC – d’une valeur d’environ 66 milliards de dollars – a été interrompu mardi lorsque le défendeur dans l’affaire, le Dr Craig Wright, un Australien qui prétend avoir inventé la crypto-monnaie, a été accusé de intimidation des témoins.

Tout comme l’avocat de Wright soutenait qu’un témoin expert témoignant contre Wright ne devrait pas être autorisé à utiliser le mot « fraude », Wright a posté dans un groupe privé sur l’application de messagerie Slack : « Vous savez que vous pouvez poursuivre les « experts » qui donnent des informations trompeuses [testimony]. » Ils ne devraient pas faire de déclarations de fraude lorsqu’il n’y a aucune preuve d’intention, a-t-il écrit.

Voyant le poste, les avocats du plaignant, Ira Kleiman, ont demandé au juge de réprimander la défense. « C’est une tactique d’intimidation claire et inappropriée », a déclaré Velvel (Devin) Freedman.

Wright s’est excusé et l’affaire a continué.

Le lendemain matin, cependant, les avocats des plaignants ont déterré un précédent message Slack publié par Wright. Se référant à Jamie Wilson, un ancien cadre de plusieurs des sociétés de Wright, qui était apparu dans une déposition vidéo plus tôt dans le procès, Wright avait posté : « Jamie a été averti quelques semaines avant son témoignage que nous prévoyons de le poursuivre en justice pour fraude. »

L’avocat de Wright a déclaré que le commentaire faisait référence à un différend juridique différent et a répliqué que Freedman avait fait ses propres publications en ligne – sur Twitter, il avait semblé approuver un commentaire qui se moquait de Wright.

La juge Beth Bloom a mis fin aux querelles, affirmant qu’elle ne surveillerait pas les commentaires en ligne à moins qu’ils n’affectent le jury.

Principes de base de Kleiman v. Wright

Il s’agit de la troisième semaine d’un procès civil fédéral dans lequel Wright est poursuivi par la succession de David Kleiman, représenté par Ira Kleiman, un homme de Floride qui allègue que son frère aujourd’hui décédé a aidé Wright à inventer et à extraire le bitcoin.

Il est incontesté que Dave Kleiman et Wright étaient amis, mais l’affaire dépend de la question de savoir si leur relation équivalait à un partenariat commercial.

Wright, informaticien et homme d’affaires, a rencontré Dave Kleiman – un vétéran militaire devenu expert en informatique confiné dans un fauteuil roulant à Palm Beach Gardens, en Floride – en ligne. Wright prétend être l’auteur d’un célèbre livre blanc sur lequel est basé le bitcoin. Le document a été mis en ligne en octobre 2008 par quelqu’un sous le nom de « Satoshi Nakamoto ».

Qui se cache exactement derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto est l’un des grands mystères du monde moderne ; les messages provenant de comptes associés ont cessé en 2011, et 1,1 million de BTC dans un portefeuille associé n’ont jamais été encaissés en dollars ou déplacés. Wright a prétendu pour la première fois être Satoshi en 2016, mais de nombreux sceptiques nient cette affirmation.

Après la mort de Dave Kleiman en 2013, son collègue et ami Patrick Paige a transmis à Ira Kleiman un e-mail de Craig Wright, affirmant que Dave avait été impliqué dans la création de bitcoin.

Ira Kleiman a demandé plus de détails à Wright, et les deux étaient initialement amicaux. Mais au fil du temps, Kleiman est devenu méfiant, leur relation s’est détériorée et Kleiman a porté plainte en 2018. Il a allégué que Wright avait falsifié des documents et transféré des bitcoins et des actifs de propriété intellectuelle dans lesquels Dave avait un intérêt pour lui-même ou pour ses propres entreprises.

Le procès allègue une fraude, un vol civil, un enrichissement sans cause, un détournement de secrets commerciaux et plus encore, et a demandé un jugement contre Wright pour des dommages d’un montant d’au moins 11 427 755 048,02 $ et/ou le retour des bitcoins convertis à tort avec leurs actifs fourchus, plus la valeur de la propriété intellectuelle, les dommages-intérêts punitifs et les honoraires d’avocat. Le bitcoin au cœur du litige vaut désormais environ six fois plus qu’il ne l’était lorsque Kleiman a porté plainte.

L’affaire judiciaire se concentre sur des centaines d’e-mails, de dossiers fiscaux et d’autres documents qui indiquent que Wright a déplacé des actifs entre diverses entités à travers le monde. Parfois, Wright qualifiait Dave Kleiman de partenaire ; d’autres fois, il a minimisé son implication.

Authenticité des documents mis en cause

Le Dr Matthew Edman, directeur de la pratique Cyber ​​Security & Investigations au Berkeley Research Group, a commencé à témoigner lundi après-midi et a continué la majeure partie de la journée mardi. Il a expliqué qu’il avait examiné des dizaines de documents, examinant leur contenu, leurs métadonnées et leurs signatures cryptographiques. Son témoignage s’est concentré sur dix qu’il considérait comme des contrefaçons.

Les documents qui auraient été créés en 2011, 2012 ou 2013 avaient des horodatages indiquant qu’ils n’avaient pas été créés avant 2014, a témoigné Edman. Un document faisait apparemment référence à un Bitmessage de 2012, mais le créateur de Bitmessage, Jonathan Warren, a déclaré la semaine dernière que le programme de messagerie sociale n’était accessible au public que des mois après que le message aurait été envoyé.

Un autre document était écrit dans une police Microsoft, mais selon Edman, la police n’existait pas encore au moment où le document était daté.

Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de Wright, Andres Rivero, a tenté de creuser des trous dans la crédibilité d’Edman, arguant que toute modification des documents n’était pas nécessairement effectuée par Wright, que les métadonnées peuvent être modifiées involontairement lors de l’enregistrement ou du transfert et d’autres points similaires.

La défense Wright prend le relais

Mardi après-midi, les plaignants ont terminé leur cause et la défense a commencé à appeler des témoins. Les avocats de Wright ont commencé leur défense en cherchant à minimiser les compétences, la santé et l’importance de Dave Kleiman dans la vie de Craig Wright.

Kevin Madura, expert en cybersécurité et vice-président principal chez AlixPartners, LLP à Washington, DC, a été appelé à témoigner mardi soir et a continué mercredi. Il a présenté une chronologie du développement du bitcoin et décrit l’expertise informatique de Dave Kleiman. Il a indiqué que Kleiman ne savait pas coder.

« Le développement du code Satoshi par Dave Kleiman serait très incompatible avec ses compétences et son expérience », a déclaré Madura. Il n’était « pas un programmeur qualifié dans aucun langage, encore moins C ++ », le langage du code Satoshi.

Lors du contre-interrogatoire, cependant, Madura a admis qu’il n’avait regardé qu’un curriculum vitae de Kleiman qui lui avait été fourni par Wright et qu’il était possible que Kleiman ait appris à coder lui-même.

Il a ajouté qu’il ne se prononçait pas sur la question de savoir si Dave Kleiman aurait pu contribuer au développement du bitcoin en dehors du codage du logiciel.

Ensuite, Nicholas J. Chambers, expert en criminalistique numérique et vice-président principal de la pratique Enquêtes, litiges et risques chez AlixPartners. Il a expliqué comment les fichiers informatiques sont organisés, les comparant à un catalogue de cartes de bibliothèque qui a des étagères et des livres dans un certain ordre. « Si vous jetez le catalogue sur fiches, il est difficile de dire ce qui s’y trouvait, où se termine et commence un fichier, comment les étagères étaient organisées », a-t-il déclaré.

Après la mort de Dave Kleiman, Ira Kleiman avait reformaté les disques durs de son frère, laissant 13 des 14 disques avec des données écrasées et gâchant de la même manière les fichiers, a-t-il déclaré.

Un « club d’admiration mutuelle »

Dans une déposition vidéo, Lynn Wright, l’ex-femme de Craig Wright, a déclaré qu’elle se souvenait que Craig Wright avait écrit un article sur l’argent numérique, mais pas spécifiquement sur le bitcoin.

« Il écrivait toujours des papiers », a-t-elle déclaré. Il lui avait déjà demandé de faire des recherches sur la façon dont le bitcoin pouvait être taxé, mais ne se souvenait pas qu’il ait jamais dit qu’il exploitait du bitcoin et qu’il n’avait aucune connaissance spécifique de ses avoirs en bitcoins, de ses relations commerciales ou de sa valeur nette. Elle avait été actionnaire de W&K Info Defence Research, une entreprise créée avec Dave Kleiman pour obtenir des contrats de travail aux États-Unis.

Une fois, Craig et elle avaient rencontré Dave Kleiman dans la région d’Orlando, où ils se sont rendus pour une conférence. « Nous l’avons rencontré pour le souper ou même pour s’asseoir et discuter et prendre un verre, ce genre de chose… Ils avaient un club d’admiration mutuelle qui se déroulait là-bas. »

Après son témoignage est venue une déposition vidéo de Don Lynam, l’oncle maternel de Wright, qui avait été dans l’armée de l’air australienne puis avait travaillé dans le développement de logiciels. « À l’époque où Craig faisait du travail de cryptographie, il m’a envoyé des papiers », a déclaré Lynam.

L’un d’eux a décrit un système de monnaie numérique. Lynam a déclaré qu’il comprenait qu’il s’agissait d’une première ébauche de ce qui deviendrait le livre blanc sur le bitcoin. Il l’a décrit comme très technique et mal écrit avec « beaucoup de mathématiques et de graphiques ».

Lynam savait que vers 2009, Wright avait besoin d’un vaste réseau d’ordinateurs pour exécuter des nœuds afin de vérifier les transactions bitcoin. Alors que Lynam supposait que Wright aurait eu de l’aide pour son projet, Wright n’avait jamais mentionné de travailler avec Dave Kleiman. Lynam n’a entendu le nom que plus tard, a regardé en ligne et a vu qu’il avait co-écrit des livres avec Wright.

« Craig n’a pas discuté, de quelque manière que ce soit, de Dave Kleiman – [not] en écrivant ce livre ni jusqu’à et pendant la chose bitcoin. Il ne l’a absolument pas fait », a déclaré Lynam.

La journée s’est terminée avec le Dr D. Stewart MacIntyre, Jr., un médecin qui a témoigné que, parce que Dave était paraplégique à la suite d’un accident de moto, il souffrait d’escarres, d’infections et d’autres problèmes et, à l’exception de quelques jours, était confiné à l’hôpital pendant les dernières années de sa vie.

Le témoignage de MacIntyre devrait se poursuivre jeudi.