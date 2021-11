Kleiman c. Wright : l’expert en autisme de la défense explique son diagnostic de Craig Wright

MIAMI – Vendredi, le procès civil fédéral opposant Craig Wright à Ira Kleiman s’est poursuivi, la journée étant dominée par le témoignage d’un expert en autisme. Le Dr Ami Klin a témoigné que Wright est autiste et qu’il a eu du mal à établir des relations avec les gens tout au long de sa vie.

Aujourd’hui marquait la fin de la troisième semaine du procès. Wright prétend avoir inventé Bitcoin par lui-même. Kleiman, le représentant personnel de la succession de son défunt frère Dave Kleiman, allègue que Dave a aidé à inventer la crypto-monnaie dans ce qui équivalait à un partenariat avec Wright et donc, la succession a droit à tous les actifs qu’ils ont développés conjointement – y compris le bitcoin d’une valeur d’environ 66 milliards de dollars, et la propriété intellectuelle. Wright maintient que Dave Kleiman était son ami, mais pas son partenaire commercial, et que leurs interactions concernant le bitcoin étaient minimes.

La poursuite civile est fondée sur l’hypothèse des deux parties selon laquelle Craig Wright est le créateur pseudonyme de Bitcoin, une affirmation qu’il a défendue au cours des 5,5 dernières années mais qui a suscité un grand scepticisme et n’a jamais été prouvée. De même, la propriété de bon nombre des adresses et des pièces bitcoin en cause est également quelque peu trouble.

Lire la suite: Pourquoi débattons-nous encore pour savoir si Craig Wright est Satoshi ?

Bitcoin et impôts

La matinée a commencé par la poursuite du témoignage de David Kuharcik, un comptable qui a préparé les déclarations de revenus fédérales de Dave Kleiman, ainsi que les déclarations d’une entreprise, Computer Forensics LLC, que Kleiman a créée avec deux associés.

L’avocate de la défense Amanda McGovern a conduit le comptable à travers un examen des déclarations de revenus, soulignant qu’il n’y avait jamais eu de mention de bitcoin.

En contre-interrogatoire, l’avocat des plaignants, Kyle Roche, a fait reconnaître à Kuharcik que « ce n’est qu’en 2014 que l’IRS a publié des directives formelles sur la manière dont l’extraction de bitcoins et les gains de bitcoins doivent être déclarés dans les déclarations de revenus ». Dave Kleiman est décédé en 2013.

« Un modèle permanent de devenir obsédé »

Ensuite, la défense a appelé le Dr Ami Klin, directeur du Marcus Autism Center du Children’s Healthcare d’Atlanta et chef de la division de l’autisme et des troubles connexes à l’école de médecine de l’Université Emory, département de pédiatrie. Klin a également travaillé avec des adultes autistes.

Klin a témoigné que Wright était une « personne autiste et intellectuellement élevée » classique. Ces personnes peuvent maîtriser les langues et être obsédées par certains sujets et faits. Ils peuvent «parler parfois avec une confiance suprême», a déclaré Klin. Ainsi, leurs propos peuvent sembler irrespectueux. Souvent, ils ne perçoivent pas le sarcasme, la métaphore ou l’humour, et ne réalisent pas non plus qu’ils sont jugés dans des contextes sociaux.

Klin a déclaré que Wright avait « très peu d’amis parce que peu de gens partagent ses intérêts ». C’est quelque chose de très caractéristique des personnes autistes, a-t-il déclaré. « Le Dr Wright a toujours été obsédé par des domaines d’intérêt spécifiques en tant que style d’adaptation. » En grandissant, les conversations pouvaient être « très unilatérales. Il a fini par s’aliéner ses pairs et il a été impitoyablement intimidé, ridiculisé et ostracisé.

À l’âge adulte de Wright, ses « conversations se transforment en une conférence sur ses intérêts. Il ne pense pas à ce qui peut intéresser les autres. Les personnes atteintes du spectre autistique peuvent être « des proies parfaites, des victimes parfaites parce qu’elles ne peuvent pas juger les intentions des autres », a déclaré Klin.

« Ils se concentrent sur des détails non pertinents et ratent le tout », a déclaré Klin à propos des personnes autistes. Il a noté qu’ils ont souvent des manières d’être rigides. « Dr. Wright ne peut faire face à aucun changement », a déclaré Klin. La mère de Wright a déclaré qu’il avait parfois des « crises de colère d’adulte ».

Klin a décrit l’un de ses clients qui a été arrêté par la police pour excès de vitesse. Le flic a donné sa vitesse. Le client a corrigé le flic – il avait accéléré mais à une vitesse différente. Cela illustrait une tendance à être véridique et précis. « Ils ont tendance à s’auto-incriminer », a déclaré Klin.

Un diagnostic de 32 000 $ sur 4 jours

L’avocat du demandeur, Andrew Scott Brenner, a insisté sur les circonstances dans lesquelles Klin avait évalué Wright. Lorsque l’équipe juridique de Wright a engagé Klin pour la première fois, selon un document, ils lui ont demandé de déterminer si Wright répondait aux critères des troubles du spectre autistique et comment ce diagnostic « aurait un impact sur sa présentation dans des procédures judiciaires telles que des dépositions et des comparutions devant le tribunal ».

Une fois embauché, Klin a déclaré qu’il avait googlé Wright et regardé une vidéo de quelques minutes de lui lors d’une conférence. Il pensait que Wright « ressemblait à Steve Jobs et avait l’air d’un visionnaire ».

Il n’a pas examiné les dossiers médicaux antérieurs de Wright, ses dossiers de santé mentale, ses dossiers militaires ou ses dossiers scolaires.

Klin a déclaré qu’il avait passé des heures à examiner les dépositions judiciaires de Wright. Il a effectué une évaluation et a fait une interview directe avec Wright sur vidéo; ces actions ont pris 2,5 heures. Son collègue a mené des entretiens avec la femme, la sœur, l’oncle et la mère de Wright; Klin les a examinés et a rédigé un rapport.

« Dans quatre jours et 32 ​​000 $ plus tard, c’est lorsque vous avez publié votre rapport que le Dr Wright était autiste, n’est-ce pas? » demanda Brenner. Klin a insisté sur le fait qu’il avait suivi les protocoles.

Klin devrait continuer à témoigner lundi et Wright devrait revenir à la barre lundi ou mardi. Les avocats des deux parties ont déclaré qu’ils espéraient parvenir aux plaidoiries finales d’ici mardi. Il n’y aura pas de procédure mercredi ou le reste de la semaine prochaine en raison de la fête de Thanksgiving.

Rattrapage sur le procès jusqu’à présent:

Kleiman v. Wright : le procès du siècle de Bitcoin démarre à Miami

Dans le procès Craig Wright, les plaignants exposent des schémas de fraude, de tromperie et d’orgueil

Jour 4 de Kleiman c. Wright : le témoignage de Craig Wright retardé

Jour 7 de Kleiman v. Wright: Wright dit au jury que Kleiman n’a extrait que des bitcoins ‘Testnet’

Procès Kleiman c. Wright : le témoignage de Craig Wright sur Flinty de 4 jours touche à sa fin

Kleiman c. Wright : le procès passe des plaignants à la défense

Kleiman v. Wright : Une histoire de tribulations physiques et financières