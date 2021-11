Kleiman v. Wright : le procès du siècle de Bitcoin démarre à Miami

MIAMI – Le procès civil d’Ira Kleiman contre Craig Wright a débuté lundi à Miami pour peut-être répondre à l’un des plus grands mystères de Bitcoin : qui est Satoshi Nakamoto et qu’est-il arrivé aux 1,1 million de BTC estimés en sa possession ?

Wright, informaticien australien et pionnier de la crypto-monnaie, prétend être le créateur pseudonyme de Bitcoin depuis 2016. Cette poursuite postule que Wright n’a pas agi seul. Selon Ira Kleiman, son défunt frère David – un collègue informaticien et ami de longue date de Wright – était le co-créateur de Bitcoin et a droit à une part d’un trésor de bitcoin actuellement évalué à 66 milliards de dollars.

La poursuite allègue que David Kleiman et Wright ont formé un partenariat et créé une entité appelée W&K Info Defence Research, LLC, qu’ils ont utilisée pour extraire le bitcoin et organiser leur propriété intellectuelle, y compris le code source Bitcoin.

Ira Kleiman pense que son frère était le seul responsable de l’exploitation du trésor de bitcoins de Satoshi et a accusé Wright de les avoir escroqués par une combinaison de contrefaçon et de tromperie de la succession de David après sa mort.

Wright nie les allégations et dit que, alors que David Kleiman était un ami et un confident, les deux n’ont jamais été partenaires et que lui seul est Satoshi Nakamoto.

Un panel de 10 jurés sélectionnés lundi aura trois semaines pour entendre les preuves et décider du sort de la fortune de Satoshi.

Piste papier « Partenariat »

Dans sa déclaration d’ouverture lundi, Kyle Rosche, un avocat de la succession Kleiman, a établi un calendrier pour le jury qui visait à démontrer les déclarations contradictoires de Wright sur la nature de sa relation avec David Kleiman.

Selon des courriels présentés au tribunal lundi, Wright a qualifié à plusieurs reprises David Kleiman de son « partenaire » et de son « partenaire commercial » jusqu’à la mort de ce dernier en avril 2013.

Rosche a déclaré au jury qu’après la mort de David Kleiman, l’histoire de Wright a commencé à changer : il a continué à appeler David son partenaire mais a commencé à prendre ses distances et a affirmé que David avait transféré leur propriété intellectuelle partagée en la possession de Wright.

Selon Rosche, les relations de Wright avec les membres survivants de la famille de Kleiman ont commencé à se dégrader en 2015, lorsque Ira a été informé par les autorités fiscales australiennes qu’il avait prétendu frauduleusement payer à David Kleiman environ 40 millions de dollars pour des matériaux appartenant à leur société commune, W&K Info Defence Research, LLC.

Rosche a déclaré au jury qu’après 2018, lorsqu’Ira Kleiman a porté plainte contre lui, Craig Wright a commencé à nier que lui et David Kleiman avaient déjà été associés – ou qu’il avait déjà eu un partenaire, à part sa femme Ramona Watts.

Dans une séquence de déposition datée du 4 avril 2019, Wright a déclaré: «Il n’a jamais été mon partenaire. … Je déteste tout le concept de partenariat.

A l’intérieur de la défense

La défense de Wright semble largement reposer sur deux facteurs : son diagnostic de trouble du spectre autistique et l’absence d’accord écrit entre lui et David Kleiman.

Dans sa déclaration liminaire, Amanda McGovern, avocate de Wright, a affirmé que l’autisme de Wright le rendait difficile à communiquer, trop littéral et combatif. Plutôt que de repousser la véracité de la chronologie du plaignant, McGovern a plutôt tenté de convaincre le jury que Wright et Ira Kleiman ont simplement une compréhension différente du mot « partenaire ».

McGovern a brossé un tableau de la vie de Wright de difficultés sociales, affirmant qu’il venait d’un « foyer très difficile », avait « très peu d’amis dans son enfance » et « il était considéré comme étrange… même par sa sœur ».

« À treize ans, il portait une tenue de ninja dans une aire de jeux et tous les autres enfants l’appelaient un monstre », a déclaré McGovern.

Pour Wright, les mathématiques et la cryptographie sont devenues un refuge contre l’intimidation à la maison et à l’école.

Selon Rosche, cependant, le diagnostic d’autisme de Wright est un développement récent : il a été diagnostiqué après 2018 par le Dr Ami Klin, directeur du Marcus Center for Autism – et témoin expert de la défense. Rosche a déclaré au jury que Wright avait été diagnostiqué par téléphone par Klin qui, au moment du diagnostic, n’avait jamais rencontré Wright en personne.

Le vrai Satoshi va-t-il se lever ?

Alors que les plaignants et la défense postulent que Craig Wright – seul ou aux côtés de David Kleiman – a inventé le bitcoin, la réalité est plus trouble.

Malgré les affirmations de Wright (ainsi que son histoire de poursuites contre ses détracteurs), il n’a pas été en mesure de prouver définitivement qu’il est Satoshi Nakamoto.

Après avoir annoncé en mai 2016 qu’il déplacerait le bitcoin de Satoshi – prouvant qu’il avait accès aux clés privées de Satoshi et était donc Satoshi – Wright ne l’a pas fait, écrivant : « Je n’ai pas le courage. Je ne peux pas », dans un article de blog maintenant supprimé.

La preuve cryptographique qu’il a fournie à la place a été accusée par plusieurs experts en cryptographie de haut niveau d’être frauduleuse.

Des accusations passées de falsification de documents et d’autres fraudes sont apparues à plusieurs reprises au cours du premier jour du procès, alors que les avocats des plaignants montraient au jury des exemples de courriels falsifiés de Wright qui ajoutaient et supprimaient des phrases de David Kleiman, changeaient les dates et plus encore.

Suivez l’argent

Si le jury donne raison aux plaignants et qu’Ira Kleiman se voit attribuer la part de son frère dans les bitcoins de Satoshi, la question reste de savoir si le tribunal a un moyen de les récupérer.

Le mystère toujours non résolu de l’identité de Satoshi Nakamoto et l’apparente incapacité de Wright à récupérer les pièces dans son portefeuille signifient que la récupération des pièces peut ne pas être possible. Si Wright n’est pas Satoshi – ou s’il l’est et a d’une manière ou d’une autre perdu l’accès au portefeuille – on ne sait pas comment Ira Kleiman mettra la main sur la moitié de la cachette de Satoshi.

De plus, certains membres de la communauté crypto se demandent si les 1,1 million de bitcoins au cœur de cette affaire existent même. Dans un article de blog de 2018, Kim Nilsson, développeur de logiciels basé à Tokyo et autoproclamé «archéologue Bitcoin», a retracé les adresses de portefeuille prétendument détenues par Wright, liant bon nombre d’entre elles au piratage de Mt Gox de 2014.