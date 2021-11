Kleiman v. Wright : Une histoire de tribulations physiques et financières

MIAMI – Le procès civil fédéral de Kleiman contre Wright s’est poursuivi jeudi à Miami, des témoins de la défense suggérant qu’il était peu probable que Dave Kleiman ait un partenariat commercial avec Craig Wright pour inventer et exploiter le bitcoin. Il avait de graves problèmes de santé, de faibles compétences en codage et n’a jamais mentionné un tel projet à ses amis proches. Quand il avait conclu un partenariat commercial différent, cela avait été officialisé, ont-ils témoigné.

Wright prétend avoir inventé le bitcoin, bien que cette affirmation ait suscité un grand scepticisme et n’ait jamais été prouvée avec succès. L’idée de la crypto-monnaie a été décrite dans un livre blanc d’octobre 2008 publié en ligne par une personne utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui a cessé de publier en 2011.

Le procès fédéral est enraciné dans l’hypothèse des parties selon laquelle Wright est Satoshi – mais allègue qu’il a inventé et extrait le bitcoin avec l’aide de Dave Kleiman, décédé en 2013. Le procès, déposé par le frère de Kleiman, Ira Kleiman au nom de la succession de Dave et une société contrôlée par Dave, allègue que la succession a droit à des actifs toujours liés à Satoshi, notamment des bitcoins d’une valeur actuelle d’environ 66 milliards de dollars et de la propriété intellectuelle.

Limitations physiques

Dave Kleiman, devenu paraplégique après un accident de moto en 1995. était dans un hôpital presque continuellement – ​​environ 850 jours – du 24 septembre 2010 au 21 mars 2013. L’expert en maladies infectieuses, le Dr D. Stewart MacIntyre, Jr. a témoigné que, d’après son examen des dossiers médicaux, Kleiman souffrait d’escarres ( escarres), des os fragiles et des infections, y compris le SARM. Il a pris des médicaments, notamment des antibiotiques et du Valium. Il était paralysé à partir de la taille et les infirmières devaient le retourner toutes les deux heures.

MacIntyre a déclaré que Kleiman était fréquemment interrompu par le personnel et les thérapeutes, suggérant qu’il serait difficile de faire le travail. Un IV aurait pu rendre les déplacements difficiles. Pour quitter l’hôpital, il fallait l’autorisation d’un médecin, comme un congé. Kleiman a demandé à partir un jour pour superviser l’installation d’un ascenseur mécanique dans sa salle de bain, et n’est jamais revenu. Kleiman a été retrouvé mort en avril 2013.

En contre-interrogatoire, le Dr MacIntyre a été contraint de concéder qu’on ne m’a pas demandé d’évaluer son cerveau ni sa capacité mentale.

L’avocat des plaignants a parcouru les pièces à conviction, cherchant à montrer que les limitations physiques de Kleiman ne l’auraient pas empêché de travailler. Un examen de l’état mental a montré que Kleiman recevait un score de 30/30 et n’a noté « aucune preuve de difficulté à comprendre des instructions à plusieurs étapes ou complexes… ou des informations complexes ou abstraites ».

Le personnel de l’hôpital qui l’a soigné a documenté « patient observé sur un ordinateur portable » et « patient toujours sur son ordinateur ». Une note psychologique indiquait que Kleiman travaillait dans le domaine de l’informatique judiciaire et que « le patient a indiqué que sa capacité à continuer à travailler l’avait aidé à faire face à ses problèmes médicaux ».

Mais dans un e-mail daté du 9 avril 2008, Dave Kleiman a parlé à Craig Wright de ses problèmes médicaux, ajoutant: « Je n’ai pas travaillé depuis environ 10 jours. »

Kimon Andreou a travaillé avec Dave Kleiman dans une entreprise de West Palm Beach appelée S-Doc, également appelée Securit-e-doc, de 2002 à 2004. Andreou a témoigné que Kleiman est devenu l’un de ses amis les plus proches. Ils faisaient des choses comme dîner ou assister à des expositions d’armes à feu ensemble. Andreou a déclaré que Kleiman avait des compétences de codage « minimales à nulles ».

Andreou rendait visite à Kleiman après le travail quand il était à l’hôpital. Il a subi « une opération après opération après opération », a déclaré Andreou.

Difficultés financières

Les preuves dans l’affaire comprennent environ 200 pages de messages texte entre les deux hommes, datés de 2009 au 18 avril 2013. Certains messages de fin 2010 à mi 2011 indiquent que Kleiman a dit à Andreou qu’il était en retard sur les paiements hypothécaires et de services publics. Il a envoyé des numéros de Loto à Andreou pour qu’Andréou puisse lui acheter des billets.

Andreou a été interrogé par l’avocat de la défense Jorge A. Mestre :

« Du vivant de Dave Kleiman, vous a-t-il déjà dit qu’il avait formé un partenariat commercial avec le Dr Craig Wright pour extraire ou inventer le bitcoin ? »

« Non. »

« Vous a-t-il déjà dit qu’il avait des centaines de millions de dollars en bitcoins ? »

« Non. »

En contre-interrogatoire, Andreou a été interrogé sur un e-mail qu’il avait écrit après la mort de Dave, qui déclarait : « Si tous les documents sont authentiques, alors avec l’ajout des informations anecdotiques que nous avons des discussions avec Dave, tous indiquent Dave et Craig étant en effet derrière Bitcoin.

Andreou a déclaré qu’après que les allégations concernant l’implication de Kleiman dans le bitcoin eurent fait la une des journaux, » cela semblait très plausible et j’étais convaincu à l’époque qu’ils étaient les co-créateurs de Bitcoin « . Mais Andreou a insisté sur le fait que sa pensée à l’époque était basée sur des informations de tiers, et finalement, il ne croyait pas que Kleiman faisait du codage ou de la programmation pour Bitcoin, et qu’il n’était pas non plus l’homme du clavier derrière Bitcoin.

L’avocat des plaignants a souligné qu’après avoir quitté S-doc, Andreou est allé travailler pour la compagnie de croisière Royal Caribbean, où son patron était la sœur de l’avocat de la défense Mestre.

Carter Conrad a ensuite pris la parole, témoignant qu’il connaissait Dave Kleiman par le biais d’une liste de diffusion axée sur la criminalistique informatique. Les deux se sont rencontrés en personne lors d’une conférence à Miami, et Conrad a commencé à aider Kleiman dans son travail – au début, principalement des tâches physiques comme débrancher et déplacer des ordinateurs afin que Dave puisse les examiner. Lorsque Dave est entré à l’hôpital, Conrad a commencé à entreprendre des travaux supplémentaires et a finalement suggéré qu’ils officialisent leur partenariat. Une troisième personne, Patrick Paige, a également rejoint leur entreprise.

Autre documentation commerciale

L’équipe de défense a montré des documents – tels qu’un compte de résultat, un accord d’exploitation et un enregistrement auprès de l’État – illustrant leur argument selon lequel la société résultante, Computer Forensics LLC, était une entité légitime, sa propriété étant partagée également entre les trois hommes. . Kleiman a recruté un ami de longue date pour être leur comptable et lui a envoyé par e-mail des détails tels que les revenus projetés et la façon dont ils répartiraient les revenus.

En contre-interrogatoire, l’avocat des plaignants, Velvel (Devin) Freedman, a demandé à Conrad si Dave était capable d’écrire des scripts informatiques. Conrad s’est souvenu de lui avoir utilisé des scripts lors d’une conférence et a déclaré qu’il y avait « une grande probabilité qu’il les ait construits ».

Conrad a déclaré qu’il était au courant des problèmes financiers de Kleiman et qu’il « avait du mal » à comprendre pourquoi, si Kleiman avait des actifs, il ne les aurait pas encaissés pour payer ses dettes.

Freedman a demandé: « Si Bitcoin appartenait à un partenariat, alors cela aurait du sens? » Kleiman était honnête et ne mettrait pas la main dans le pot à biscuits pour retirer du partenariat, a suggéré Freedman. L’avocat de la défense s’est opposé, et le juge a soutenu l’objection, coupant ainsi cette ligne de questionnement.

Le dernier témoin de la journée était l’ami comptable de Kleiman, David Kuharcik, qui a déclaré sur Zoom qu’il avait toujours préparé les déclarations de revenus fédérales de Kleiman. L’avocate de la défense Amanda Marie McGovern a affiché des documents fiscaux, cherchant à montrer que Kleiman transmettait généralement toutes les informations nécessaires pour faire des déclarations complètes et précises, mais ne transmettait rien qui reflétait un partenariat juridique impliquant Bitcoin.

