Klepac et Jurak ont ​​battu Bondarenko et Kichenok et seront en quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/05/2022

Act à 05:30 CET

Le joueur de tennis slovène Andreja Klepac, numéro 20 de la WTA et la joueuse croate Darija jurak, le numéro 9 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde en une heure et quatorze minutes pour 7-5 et 6-3 aux joueurs ukrainiens Kateryna Bondarenko Oui Lyudmyla Kichenok, numéro 91 de la WTA et, respectivement, numéro 39 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des quarts de finale du tournoi WTA 500 en Adélaïde.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 6 fois, tandis que le couple vaincu l’a réussi 3 fois. De même, Klepac et Jurak ont ​​eu une efficacité de 64% au premier service et ont obtenu 61% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 66% et ont réussi à remporter 52% des points de service. Pour conclure, en termes de fautes, les joueurs qualifiés ont commis 3 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante en ont commis 8.

Klepac et Jurak se retrouveront en quarts de finale avec les vainqueurs du match qui affrontera Tamara zidansek Oui Kaja juvan contre Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 3 janvier au 9 février sur un court extérieur en dur. Au total, 16 couples participent à cette compétition.