Klepac et Jurak parviennent à se qualifier pour les seizièmes de finale aux dépens de Bondarenko et Raina

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 04:30 CEST

Le Slovène Andreja Klepac, numéro 29 de la WTA et la joueuse croate Darija jurak, le numéro 18 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 6-1 et 6-1 en une heure et sept minutes au joueur de tennis ukrainien Kateryna Bondarenko, numéro 90 de la WTA et Inde Ankita Raina, numéro 102 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

La paire vaincue ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, alors que les vainqueurs l’ont fait 5 fois. De même, Klepac et Jurak ont ​​eu 85% d’efficacité au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 67% des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 89% d’efficacité, ont commis 3 doubles fautes et ont remporté les 46% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Klepac et Jurak affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Anett Kontaveit et Darya kasatkina contre Alison risque et Anne Li.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 64 couples y participent. De même, sa célébration a lieu du 1er au 12 septembre à New York.