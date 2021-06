Klepac et Jurak s’imposent aux 30e de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Act. à 15h30 CEST

Le joueur de tennis slovène Andreja Klepac, numéro 40 de la WTA et le croate Darija jurak, le numéro 28 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et vingt-deux minutes par 7 (7) -6 (2) et 6-1 aux joueurs américains Madison Oui Danielle Collins, numéro 299 de la WTA et numéro 106 de la WTA respectivement lors de la 30e finale de Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale du championnat.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 6 fois, ont eu une efficacité de 76% au premier service, ont commis 2 doubles fautes et ont obtenu 60% des points de service. Quant à Brengle et Collins, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, à atteindre 72% d’efficacité, à commettre 3 doubles fautes et à remporter 45% de leurs points de service.

Lors des huitièmes de finale, Klepac et Jurak rencontreront les Néerlandais Arantxa Rus Oui Tamara zidansek demain vendredi à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Open de France Double Dames.) se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 64 couples participent au championnat.