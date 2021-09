Klepac et Vliegen se qualifient pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 06:45 CEST

slovène Andreja Klepac, numéro 29 de la WTA et le Belge Joran vliegen, numéro 31 de l’ATP remporté par 2-6, 6-4 et 12-10 dans une heure et vingt-cinq minutes au joueur américain Bethanie Mattek-Sands, numéro 15 de la WTA et les britanniques Jamie Murray, numéro 22 de la WTA en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en huitièmes de finale du championnat.

Les données recueillies sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à une occasion, tandis que la paire perdante, de son côté, a réussi deux fois. De plus, Klepac et Vliegen ont atteint 81% lors du premier service et 60% des points de service ont été effectués, tandis que l’efficacité de leurs rivaux était de 75% et ils ont atteint 62% des points de service. Enfin, au niveau des fautes, les joueurs qualifiés n’ont pas commis de double faute et les joueurs éliminés n’ont pas commis de double faute.

Lors des huitièmes de finale, Klepac et Vliegen affronteront les vainqueurs du match qui affrontera Démolisseur Marcelo et Ellen Perez contre Clés Madison et Bjorn frangangelo.

Ce tournoi se déroule à New York entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 32 couples participent au championnat.