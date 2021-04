Klevu double la découverte du commerce électronique – WWD

Amazon est grand et puissant, mais son avance technologique n’est peut-être pas si insurmontable pour les e-commerçants de mode.

Un nombre croissant de spécialistes tiers explorant tous les aspects du processus de commerce électronique aident les marques à rivaliser – des plates-formes de commerce électronique basées sur le cloud aux experts en livraison du dernier kilomètre.

Mais le reste n’a pas d’importance si les acheteurs ne trouvent pas ce qu’ils recherchent lorsqu’ils cliquent.

Entrez Klevu, qui se spécialise dans la recherche basée sur l’intelligence artificielle et lance aujourd’hui sa Discovery Suite, qui cherche à capturer l’intention des acheteurs de stimuler les ventes et la fidélité. Fondée en Finlande en 2013, la société travaille avec plus de 3 000 marques, dont Puma et Callaway. Il a levé 12 millions de dollars en décembre pour étendre ses activités, en particulier dans les technologies visuelles et vocales.

Nilay Oza, PDG et cofondateur de Klevu, a déclaré que la découverte allait bien au-delà de la barre de recherche sur les sites de commerce électronique.

«Dès que vous atterrissez dans un magasin [page], la recherche est tout et tout est recherche », a déclaré Oza. Cela inclut les filtres, les outils de navigation, les recommandations de produits et le chat. »

Klevu utilise l’IA pour analyser l’inventaire d’une marque comme point de départ.

«La prochaine étape consiste à apprendre de vous en tant que consommateur», a déclaré Oza. «Que faites-vous lorsque vous recherchez quelque chose? Où cliquez-vous? Achetez-vous réellement le produit? Le mot-clé que vous recherchez, sur quel produit réel vous cliquez? »

Faire correspondre l’inventaire avec le comportement du consommateur peut offrir une expérience très efficace pour l’acheteur et le vendeur. Puma a déclaré que le service l’avait aidé à augmenter la conversion basée sur la recherche de 52% en moyenne, un résultat qui, selon Klevu, est comparable à celui d’autres marques de mode.

La clé est de comprendre l’intention et de réagir en conséquence.

Ainsi, lorsque les acheteurs tapent «gants» dans une barre de recherche, Oza a déclaré que Klevu aide les sites à mieux comprendre ce que les acheteurs recherchent, en montrant des gants d’hiver ou des gants de jardinage ou peut-être d’autres équipements de jardinage avec la magie de l’IA.

Le PDG a déclaré qu’il cherchait à «démocratiser» la découverte afin que les marques puissent rivaliser avec le gorille de 800 livres du commerce électronique.

Mais le but n’est pas d’essayer de surpasser Amazon Amazon.

«Amazon est le leader en termes d’expérience de découverte. [But] ce qu’Amazon a en termes d’apprentissage automatique, à mon avis, ce n’est pas la bonne chose à copier », a déclaré Oza. «Amazon a plus de 3 milliards de produits dans ses catalogues mondiaux. Il contient des millions de points de données. Il a une armée de scientifiques des données qui travaillent là-dessus. En tant que détaillant, vous devez trouver une manière différente de développer votre affinité avec les clients. Nous proposons maintenant une personnalisation basée sur l’utilisateur, une personnalisation basée sur les visites.

«En tant que visiteur, vous avez votre propre parcours et notre travail consiste à vous proposer les produits les plus pertinents. Amazon a une intention différente, Amazon veut d’abord vous montrer les produits sponsorisés », a déclaré Oza. «De nos jours, de nombreuses entreprises vous montrent des choses qu’elles veulent que vous achetiez au lieu de ce que vous aviez probablement l’intention d’acheter. Nous voulons que cela reste pertinent.

«En regardant les statistiques, plus de 90 visiteurs sur 100 quittent les magasins en quelques secondes», a déclaré Oza. «Si vous apportez aux gens des expériences plus pertinentes, les gens feraient plus de transactions. Une découverte pertinente… augmentera la conversion. »

