Kliff Kingsbury était étrangement évasif aux questions sur le travail en Oklahoma

Kliff Kingsbury et son agent devraient envoyer au journaliste d’ESPN Adam Schefter un « merci » personnel pendant l’intersaison, car il vient probablement de leur gagner de l’argent supplémentaire avec un seul tweet.

Peu de temps après que Lincoln Riley a quitté l’Oklahoma pour accepter le poste d’entraîneur-chef à l’USC, Schefter a rapporté que l’Oklahoma ciblait l’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona comme remplaçant possible de Riley. Schefter a également souligné que Kingsbury entamerait la dernière année de son contrat après cette saison. Donc, oui, ce tweet a fourni un bon effet de levier à ole ‘Kliff.

Et venez lundi, Kingsbury n’était pas sur le point de renoncer à cet effet de levier. On lui a posé des questions lors de son point de presse sur les rumeurs d’entraînement, et au lieu de nier catégoriquement tout intérêt pour le travail de l’OU, il s’est détourné pour se concentrer sur les Bears de Chicago.

Dans une question de suivi sur les raisons pour lesquelles il ne s’était pas contenté de nier la rumeur, Kingsbury a de nouveau été évasif et a déclaré qu’il ne voulait pas toucher à ce sujet pendant la saison.

Lorsque vous comparez cette réponse au démenti ardent que Mike Tomlin a fait aux rumeurs de l’USC plus tôt dans la saison, il est assez facile de comprendre ce que Kingsbury faisait là-bas. Il a les Cardinals au sommet du classement de la ligue, et il n’a toujours pas été récompensé par une prolongation de contrat.

Il va faire monter la pression sur les Cardinals pour le faire, et il a suffi d’un tweet de Schefter pour vraiment en arriver là.