Klopp a des fouilles liées à Covid à Man Utd; fait le point sur le trio de Liverpool

Jurgen Klopp semblait avoir une fouille à Manchester United sur leur transparence concernant les joueurs manquants via Covid avant le choc de Liverpool à Tottenham dimanche.

L’affrontement de United à Brentford en milieu de semaine a été annulé en raison d’une évasion de Covid au club. Le match de ce week-end contre Brighton s’est déjà déroulé de la même manière, la pandémie provoquant également le report d’un certain nombre d’autres matchs de Premier League.

Malgré toutes les perturbations, le rouges labouré sans les victimes de Covid Virgil Van Dijk, Fabinho et Curtis Jones dans la victoire contre Newcastle.

Et s’exprimant avant le match des Spurs, Klopp a suggéré que United aurait dû nommer les joueurs qui avaient renvoyé des tests positifs.

Il a déclaré : « Trois joueurs ne sont probablement pas disponibles. S’ils sont disponibles, nous le dirons. A Manchester United, j’ai entendu un certain nombre de joueurs. Faut-il savoir qui ou combien ? Ne pas savoir est assez étrange.

« Nous n’avons rien à cacher. Notre première et la plus importante préoccupation est que les garçons soient en bonne santé. Si quelqu’un a la grippe et que vous me demandez, je dis qu’il a la grippe. S’il a un orteil cassé, je dis qu’il a un orteil cassé.

«Je sais que tous les anti-vaccins diront que Jurgen Klopp a dit qu’ils avaient le vaccin mais maintenant ils ont le virus. Cela rend plus improbable de l’obtenir. Malheureusement, ils ont reçu le rappel trop tard pour l’infection, s’ils sont infectés.

«Je ne suis pas contre l’arrêt de la ligue, je ne vois tout simplement pas l’avantage à 100% de l’arrêter par rapport à continuer. Arrêter signifie que nous nous arrêtons maintenant pendant 1-2 semaines. Cela signifie 5-6 jeux? Quand veux-tu les jouer ?”

Le trio doute encore ; proposition inconnue de Tottenham

Quant au trio de stars des Reds absents pour la victoire de Newcastle, Klopp admet qu’il n’est pas sûr de leur disponibilité pour le match de dimanche.

Il a ajouté : « Ce n’est pas encore confirmé. C’est un processus continu. Ils vont bien. En ce moment, personne d’autre n’est positif mais les joueurs ne viennent ici que plus tard.

Klopp ne sait pas non plus à quoi s’attendre d’une équipe des Spurs qui a annulé ses trois dernières sorties en Premier League.

Le patron des Reds a déclaré: « Nous n’avons aucune information sur Tottenham. Je ne sais pas s’ils se sont entraînés aujourd’hui. Nous ne pensons pas que nous ne devrions pas jouer dimanche et nous aimerions jouer.

«Nous avons des matchs à jouer et jeudi-dimanche est difficile. Je ne sais pas quand ces jeux seront joués. Quand est l’espace pour eux?

