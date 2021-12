Klopp a dit quelle star de Liverpool il ne pouvait pas laisser tomber alors qu’un expert révèle un prix exorbitant

Jack Wilshere et Darren Bent ont tous deux chanté les louanges de l’ailier de Liverpool Diogo Jota et estiment qu’il est désormais l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe.

Jota, 25 ans, est avec les Reds depuis septembre 2020, date à laquelle il a quitté les Wolves pour Anfield pour 41 millions de livres sterling. L’international portugais a eu un impact immédiat, marquant lors de ses débuts en Premier League lors d’une victoire 3-1 sur Arsenal. Cependant, il a ensuite été mis à l’écart pendant environ trois mois après avoir subi une vilaine blessure au genou en décembre de l’année dernière.

L’ancienne star du prêt de Porto est revenue pour terminer sa première saison à Liverpool avec 13 buts en 30 sorties toutes compétitions confondues. Il a été une révélation cette saison, avec déjà 10 buts en championnat à son actif et 12 au total.

Jota fait désormais partie d’une attaque à trois volets aux côtés de Mohamed Salah et Sadio Mane. Et l’ancienne star d’Arsenal Wilshere pense qu’il a transformé la façon dont les Merseysiders jouent.

« Je pense qu’il avait quelque chose de différent en ce qui concerne le moment où ils jouent avec Firmino en haut, Firmino tomberait profondément mais il semble être un peu différent de cela », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« C’est un buteur, il a ce talent, Benty en saurait plus quand vous êtes au bon endroit au bon moment. »

Et l’ancien milieu de terrain anglais pense que son prix a presque doublé.

Interrogé sur sa valeur, il a ajouté : « 70 £ impairs [million] Je dirais qu’il a un bon âge (25 ans).

Jota désormais inestimable pour la cause de Liverpool

Les hommes de Jurgen Klopp sont au cœur d’un défi pour le titre de Premier League. Ils occupent la deuxième place du classement, à seulement trois points du leader de Manchester City.

Reste à voir s’ils pourront affronter Pep Guardiola jusqu’à la fin de la campagne.

Klopp aura besoin de ses gros canons pour tirer. Et l’ancien as de Tottenham Bent pense que Jota est l’un d’entre eux.

«Quand ils l’ont signé pour la première fois, il était en feu, n’est-ce pas ? Ensuite, il a eu cette blessure et cela l’a un peu bouleversé », a-t-il déclaré. «Mais il est revenu fantastique cette saison et, à un moment donné, c’était presque comme un blasphème que n’importe qui puisse bouleverser les trois premiers, Firmino, Salah et Mane.

«C’était toujours eux trois. Celui qui entrera devra jouer le rôle de remplaçant, mais il est allé là-bas et n’a montré aucune peur. »

Klopp a à sa disposition un éventail de talents offensifs. Et Wilshere est catégorique sur le fait que Jota mérite d’avoir musclé dans l’action.

« Maintenant, vous regardez ces trois premiers et vous pensez qui est probablement le meilleur ? C’est probablement Jota, Mane et Salah », a-t-il poursuivi.

“It’s a good problem to have and they can mix it up but at the moment when he’s in that type of form, I don’t think you can drop him.”

