Klopp à l’école Gerrard au retour d’Anfield; Chelsea coule Leeds

Jurgen Klopp donnera une leçon au futur patron de Liverpool Steven Gerrard à Anfield, tandis que les prédictions de la Premier League de ce week-end voient également Chelsea passer devant Leeds et se promener dans le parc pour Man Utd de Ralf Rangnick à Norwich.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre dernière série de prédictions provient d’un chanteur, auteur-compositeur de 17 ans Tom A. Smith, qui est un grand fan de Sunderland. Son nouveau single ‘Wolves’ est maintenant disponible et vous pouvez le regarder ici.

Mais peut-il célébrer en en prenant un sur notre homme, Rob ?

La dernière fois, Zach, le leader de Les frères Skinner était sur la sellette. Vous pouvez voir comment ils se sont bien comportés ici.

16e journée

Brentford contre Watford (vendredi, 20h)

À M: 2-1

Rob: 1-1

Man City contre Wolves (samedi, 12h30)

À M: 3-1

Rob: 4-1

Arsenal contre Southampton (samedi, 15h)

À M: 2-0

Rob: 2-1

Chelsea contre Leeds (samedi, 15h)

À M: 2-0

Rob: 3-1

Liverpool v Aston Villa (samedi, 15h)

À M: 1-0

Rob: 4-1

Norwich contre Man Utd (samedi, 17h30)

À M: 0-4

Rob: 1-3

Brighton contre Tottenham (dimanche, 14h) – Reporté

À M: N / A

Rob: N / A

Burnley contre West Ham (dimanche, 14h)

À M: 1-3

Rob: 1-2

Leicester contre Newcastle (dimanche, 14h)

À M: 5-0

Rob: 3-1

Crystal Palace contre Everton (dimanche, 16h30)

À M: 1-1

Rob: 1-2

ÉQUIPE : Comment en êtes-vous venu à soutenir Sunderland et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

À M: Je suis allé à mon premier match à 6 ans à Sunderland avec mon père, j’ai été détenteur d’un abonnement jusqu’à l’année dernière et covid, etc. Le souvenir préféré était la finale de la Coupe de la Ligue de Man City en 2014.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

À M: Jermain Defoe, Lee Cattermole, Fabio Borini, Vito Mannone et Kenwyn Jones

Drame avant la promotion !

ÉQUIPE : Que pensez-vous de l’équipe actuelle et de vos espoirs pour la saison ?

À M: Un peu aléatoire mais nous devrions être promus, mais c’est Sunderland donc nous allons perdre deux d’affilée et limoger le manager puis perdre en finale des play-offs.

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

À M: Liverpool à cause de Jordan Henderson et mon premier professeur de guitare est un grand fan et m’a même acheté une chemise vintage 1992 à l’extérieur.

ÉQUIPE : Qu’est-ce qui t’arrive en ce moment ?

À M: Je viens de sortir mon premier single Wolves. Beaucoup de jeux radio brillants, y compris Radio 1 et Radio X. J’ai joué sans arrêt, y compris des créneaux de support avec Courteeners et Eliza et The Bear. C’était incroyable de ne pas être enfermé dans la maison.

Diffusez « Les loups » sur la liste de lecture TEAMtalk Spotify

Tom est également sur les réseaux sociaux – suivez-le !

Twitter

Instagram