Klopp, à Owen Copland, un jeune fan atteint d’un cancer en phase terminale: “Vous ne marcherez jamais seul”

14/04/2021 à 20:38 CEST

Daniel Guillen

Manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a envoyé un message sincère à Owen Copland, un jeune fan du réseau souffrant de glioblastome agressif de stade 4, via une lettre émotive au nom du club: “Nous sommes tous avec vous. Ce n’est pas seulement un dicton, c’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur”.

L’Allemand a tenu à montrer tout son soutien à la famille et au jeune homme, qui vit avec cette maladie depuis novembre dernier: “Quand j’écoute mes joueurs parler de ce qui les aide quand les temps sont durs, une des choses qu’ils me disent, c’est que le soutien du club et des supporters fait vraiment une différence.”.

Owen Copland était chirurgie d’urgence pendant six heures il y a quelques semaines, mais son pronostic n’est pas favorable: le jeune homme a quelques jours à vivre malgré un traitement agressif. La famille a réussi à faire connaître l’histoire à travers les réseaux sociaux et a réussi à lever plus de 12000 livres ces dernières semaines pour couvrir les frais de thérapie.

Le joueur de 20 ans a décidé épousez votre partenaire actuel après avoir connu le pronostic de votre maladie: “C’était agréable de voir mes amis et d’entendre le discours de mon parrain Luke.” Dans ce sens, il a également tenu à remercier le soutien inconditionnel de toute sa famille: “Avant, je le prenais pour acquis et depuis mon diagnostic, je les voulais à mes côtés et ils l’ont été”.

La sœur, surprise et reconnaissante

La sœur d’Owen, Jane Copland, a été très reconnaissant pour le soutien de tout le monde et, en particulier, pour Liverpool et Jürgen Klopp: «Nous pensons qu’elle a dû le découvrir par le bouche à oreille, et c’était un geste très prévenant de sa part. Quand nous avons lu la lettre à Owen, et il a vu de qui elle venait, il ne pouvait pas le croire.. “Il ne s’agissait même pas de football, mais plutôt du message qu’il ne marchera jamais seul. Il est très reconnaissant pour tout”, a-t-il déclaré.