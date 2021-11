Klopp a parlé du duo parfait qui peut remplacer Mane et Salah à Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a appris que les remplaçants parfaits de Sadio Mane et Mohamed Salah étaient déjà à sa portée à Anfield avant leur départ pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Les talismans des Reds connaissent tous deux des saisons incroyables. Mane est de retour dans le groove à Anfield cette saison, marquant neuf buts en 18 matches jusqu’à présent. Salah, quant à lui, ne semble jamais laisser ses normes baisser; le roi d’Egypte compte désormais 17 buts en 18 apparitions cette saison.

Cependant, le duo partira pour la CAN peu après le début de l’année, laissant Liverpool avec deux gros trous à combler.

En tant que tels, les Reds ont été liés à un certain nombre de signatures de grands noms. En effet, l’ailier de Leeds Raphinha et Karim Adeyemi du RB Salzburg fait partie de ceux mentionnés comme cibles potentielles.

Cependant, Emile Heskey insiste sur le fait que Klopp peut regarder beaucoup plus près de chez lui pour trouver des remplaçants pour ses hommes vedettes. Et l’ancien attaquant des Reds pense que Takumi Minamino et Divock Origi sont parfaitement placés pour répondre au SOS de janvier de Klopp.

« Il vous manque quelqu’un pendant un mois – ce sont des buts, des passes décisives, la capacité que Salah vous donne va être un énorme raté », a déclaré Heskey au Daily Express.

«Parfois, vous comptez sur Mane si Salah n’est pas là, mais ensuite il s’en va. Cela va être difficile, mais quelqu’un devra intervenir pour eux.

« [Takumi] Minamino a marqué ce week-end [against Arsenal], c’est donc un autre qui pourrait éventuellement s’intensifier.

« Divock [Origi] n’a pas vraiment concrétisé une place, mais on peut compter sur lui – je ne sais pas pour une saison complète – mais on peut lui faire confiance.

La nouvelle signature de Liverpool doit s’inscrire directement

Heskey estime également que Diogo Jota est plus que capable d’intensifier et admet qu’il a été impressionné par les Portugais.

Il possède été une excellente signature pour les Reds, marquant 19 buts en 45 apparitions jusqu’à présent.

Et il veut que Liverpool suive ce modèle s’il fait venir quelqu’un d’autre en janvier.

« Ce doit être quelqu’un qui s’intègre directement, a ajouté Heskey.

« Surtout si vous êtes un attaquant et que vous êtes amené et que les autres s’en vont.

«Ils auront besoin d’un succès instantané. C’est la difficulté.

« [Diogo] Jota était fantastique – il est entré, s’est inséré directement. Si vous pouvez obtenir un autre Jota, alors génial, mais ils sont rares.

«Nous avons vu tellement de joueurs entrer et cela leur a pris un an. Il faut parfois leur donner un an. Vous devez vous rappeler que la Premier League est si intense.

« Tout le monde pense que c’est facile. Mais quand vous y entrez, vous découvrez à quel point c’est difficile.

