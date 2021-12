Klopp a utilisé une étrange méthode de préparation de Liverpool pour prédire le retour de Newcastle

Jurgen Klopp a révélé qu’il utilisait une méthode de préparation étrange qui s’assurait que son équipe de Liverpool était prête pour sa victoire de retour contre Newcastle.

Les rouges se sont retrouvés menés 1-0 en 10 minutes à Anfield lorsque l’ancien joueur Jonjo Shelvey a frappé pour les Magpies. Pourtant, le jeu s’est vite retourné, avec la conversion de Diogo Jota et Mohamed Salah.

Un but précoce pour les visiteurs a été un choc – mais pas pour Klopp. Il avait prévu que cela se produise, alors il a revu des expériences similaires contre les équipes d’Eddie Howe.

Par conséquent, la préparation d’avant-match s’est concentrée sur Bournemouth plutôt que sur l’équipe de Newcastle à laquelle ils devaient affronter.

S’exprimant après le match, Klopp a déclaré: « Nous avons utilisé dans les préparatifs plus de Bournemouth que de Newcastle pour l’analyse.

«Nous avons gagné 2-1 la dernière fois qu’Eddie Howe était ici avec Bournemouth après avoir marqué un autre but. Nous nous attendions à des choses similaires. Ils nous ont rendu la vie difficile.

« Être mené 1-0 a un peu changé l’ambiance. Nous nous précipitions dans les moments. Nous avons marqué de très bons buts. Je suis vraiment content en cette période de l’année où il suffit de traverser les matchs.

Liverpool avait géré son avance étroite en seconde période avant que Trent Alexander-Arnold ne marque un hurleur tardif pour porter le score final à 3-1.

Au but, Klopp a ajouté : « J’ai dit que c’était le meilleur long ballon qu’il ait joué aujourd’hui. C’était un étourdissement, incroyable. Sa technique de tir est de niveau différent.

« Dans des matchs comme celui-ci, l’essentiel est de rester positif et offensif. Tente ta chance. »

Le défenseur lui-même bourdonnait de l’arrivée car cela avait été long pour lui.

« J’ai attendu ça [type of goal] pendant cinq ans », s’est réjoui Alexander-Aronold. « J’en ai eu quelques-uns du bord de la boîte et je les ai traînés. Mais j’ai attrapé ce bonbon et il s’est niché dans le coin supérieur, une belle frappe et a mis le jeu au lit.

Klopp explique le sous-marin Salah

Klopp n’était pas d’accord avec Howe au sujet du premier but de Liverpool, qui a été marqué alors qu’un joueur des Magpies était allongé au sol en lui serrant la tête.

L’entraîneur allemand a poursuivi : « Je ne l’ai pas revu. Je l’ai entendu plein de fois. Il [Eddie Howe] n’en est pas content.

«Je ne l’ai pas revu. Assez souvent, les joueurs tombent dans la boîte lorsqu’ils perdent un défi. L’assistant de mon côté m’a dit que tout allait bien.

Alors que le match touchait à sa fin, Salah a été retiré et Klopp a expliqué: «Aujourd’hui, il était juste de le retirer un peu plus tôt. Nous jouons à nouveau dans trois jours.

