Klopp admet que les nouvelles mitigées sur les blessures à Liverpool ont provoqué un grand changement de plan

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que Naby Ketia sera absent « pendant un certain temps » avec la blessure aux ischio-jambiers qu’il a contractée contre Brighton.

Le milieu de terrain avait connu l’une de ses meilleures séries de la forme des Reds avant l’affrontement de samedi avec Brighton. Il a marqué deux buts impressionnants en volée cette saison, tout en jouant un rôle important dans la victoire 5-0 contre Manchester United.

Keita a eu un impact similaire dans le 20 premières minutes contre les Seagulls. Cependant, comme l’a prouvé l’histoire de sa carrière à Liverpool, une blessure est venue mettre fin à sa progression et à son rythme.

Samedi, Liverpool s’est retrouvé sans milieu de terrain senior sur le banc en raison de blessures ailleurs.

Cependant, pour le plus grand plaisir de Klopp, Fabinho et Thiago Alcantara se sont maintenant remis de problèmes de genou et de mollet, respectivement.

« Naby a une blessure aux ischio-jambiers, il sera absent pendant un certain temps », a déclaré le patron de Liverpool lors d’une conférence de presse mardi.

« Fabinho et Thiago se sont entraînés tout à fait normalement et sont en lice, ce qui est bien.

« Voyons, les blessures à cette période de la saison sont tout à fait normales tant qu’elles ne sont pas trop sévères.

« Nous devons accepter cela et donc les joueurs seront bientôt de retour, espérons-le, mais pas pour demain. »

Klopp parlait avant LiverpoolLe retour de l’action de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mercredi.

Le capitaine Jordan Henderson devrait conserver sa place dans le onze de départ. Thiago et Fabinho pourraient bien intervenir à ses côtés, tandis que Curtis Jones pourrait également recommencer.

Klopp parle du rôle d’Oxlade-Chamberlain

Cependant, Alex Oxlade-Chamberlain, qui a remplacé Keita contre Brighton, est également en lice.

Cependant, Klopp a admis que l’Anglais et Keita sont « complètement différents » et qu’un changement de plan est donc nécessaire si le premier arrive.

« Oui, il [Keita] eu un impact, mais cela n’a rien à voir avec Ox. Nous avons des schémas clairs, si vous nous regardez de près, vous en voyez quelques-uns », a déclaré Klopp.

« Le côté droit a très bien fonctionné avec Naby, Trent [Alexander-Arnold] et Mo [Salah] et puis Oxlade est venu.

« Il a évidemment des compétences complètement différentes, c’est un joueur complètement différent de Naby. Un très bon aussi, mais différent. Il a fixé le deuxième objectif, il ne s’agissait donc pas d’Oxlade, mais simplement de la façon dont vous faites les choses et ensuite vous devez les changer.

« Contre beaucoup d’adversaires, cela n’aurait pas été aussi évident, mais contre Brighton, ça l’était. Ils ont utilisé nos faiblesses dans ce match.

« Maintenant, nous savons qu’il [Naby] ne peut pas jouer, alors nous nous préparons de deux manières différentes.

Liverpool affrontera West Ham à l’extérieur après avoir affronté l’Atletico mercredi.