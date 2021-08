Klopp admet que Liverpool “a eu de la chance” avec Robertson; une autre peur des blessures

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, admet qu’ils ont “eu de la chance” avec la blessure à la cheville d’Andy Robertson malgré l’exclusion de l’arrière gauche pour les premières semaines de la saison de Premier League.

L’international écossais a dû être aidé en dehors du terrain lors du match amical de dimanche avec l’Athletic Bilbao et une évaluation plus approfondie a révélé un problème qui empêchera son implication contre Norwich ce week-end et au-delà.

Robertson a déclaré sur Twitter que la blessure n’était “rien de trop grave” mais il est entendu que son absence sera encore de plusieurs semaines.

“Je pense que nous avons eu de la chance avec Andy, cela aurait pu être bien pire”, a déclaré Klopp.

« Les images ne semblaient pas très belles, mais nous avons eu de la chance et ce ne sera pas trop long. Avant la trêve internationale (début septembre), après la trêve internationale, je ne sais pas.

Robertson reste optimiste malgré sa photo à l’extérieur d’un Liverpool l’hôpital lundi avec son pied dans une botte de protection.

“Le scan ne suggère rien de trop important, mais il y a des dommages aux ligaments qui devront être réparés”, a-t-il déclaré sur Twitter.

“Je vais greffer tous les jours pour pouvoir aider à nouveau l’équipe le plus tôt possible.”

La blessure de Robertson rend de plus en plus probable Kostas Tsimikas, qui n’a réussi que six minutes de Premier League lors de sa première campagne pour les Reds la saison dernière, fera son premier départ en championnat à Carrow Road.

Si la victoire amicale 3-1 sur Osasuna était une répétition générale pour l’international grec, alors il avait l’air plus que confortable, avec son faible centre à la 21e minute établissant le premier des deux buts de Roberto Firmino après que Takumi Minamino avait ouvert le score avec une déviation. tirer.

🗣️ “Dans l’ensemble, c’est juste un très bon match de football.” Découvrez ce que le patron avait à dire dans son intégralité après avoir terminé la pré-saison avec une victoire 3-1 sur @CAOsasuna 👇 – Liverpool FC (@LFC) 9 août 2021

Il a eu une oscillation quand il a donné le ballon près de son propre but et avait besoin du défenseur central Joe Gomez pour venir à son secours alors que Chimy Avila se dirigeait vers le but.

Klopp a eu un moment d’inquiétude au début de la seconde mi-temps lorsque Jesus Areso a heurté son seul arrière gauche en forme, mais Tsimikas, s’étant effondré sous le défi, a pu continuer.

Tsimikas a même eu une chance sur coups francs, bien qu’à en juger par son seul effort juste avant son retrait à la 71e minute, il n’aura pas beaucoup d’opportunités en Premier League.

Konaté a l’air solide; inquiétude des blessures pour Jones

Ce fut une autre nuit positive avec la signature estivale d’Ibrahima Konate qui semblait solide et composée au cours de ses 80 premières minutes à Anfield dans le cadre d’un partenariat de défenseur central avec Gomez.

Après avoir joué les quatre derniers mois de la saison dernière sans défenseur central reconnu, Klopp doit désormais choisir parmi un quatuor qui semble tous capable de s’intégrer à Norwich samedi.

Alex Oxlade-Chamberlain a commencé le match au milieu de terrain et l’a terminé à l’avant, mais a semblé brillant tout au long des 90 minutes, offrant particulièrement une menace en profondeur, tandis que Firmino avait l’air de s’amuser à nouveau devant une foule après 18 mois difficiles. portes fermées.

L’attaquant Xherdan Shaqiri n’était pas dans l’équipe car Lyon a fait une approche, bien que pas celle qui corresponde à l’évaluation du club de 13 millions de livres sterling, tandis que Nat Phillips, qui a suscité l’intérêt de plusieurs équipes de Premier League, a également été omis.

Le seul inconvénient de la soirée était une autre blessure, cette fois au milieu de terrain Curtis Jones qui a été contraint de quitter la première mi-temps avec un problème apparent aux côtes après avoir été claqué deux fois.

