Klopp admet une erreur de transfert de Liverpool avec un clin d’œil au naissain de Carragher

Jurgen Klopp admet que Liverpool aurait dû signer une couverture défensive l’hiver dernier après que les blessures subies par des joueurs clés aient fait dérailler leur défi pour le titre.

Les Reds progressaient bien dans la défense de leur couronne de Premier League. Ils se sont retrouvés en tête du classement le 30 décembre après un match nul et vierge avec Newcastle United. Mais les roues se sont effondrées au cours de la nouvelle année, avec huit défaites en 12 matchs de haut niveau.

Les Merseysiders se sont ralliés pour se qualifier pour la Ligue des champions en remportant huit de leurs 10 derniers matchs. Blessures aux principaux défenseurs Virgile van Dijk, Joël Matip et Joe Gomez étaient à l’origine de la mauvaise forme.

International de Turquie Ozan Kabak est venu en prêt de Schalke alors que Ben Davies a été acheté à Preston North End. Ce dernier n’a pas encore fait son apparition et jouera pour Sheffield United en prêt cette saison.

Kabak a profité de neuf matches de championnat, mais les fans de renom n’étaient pas non plus attendus. L’expert de Sky Sports et l’ancienne star de Liverpool Jamie Carragher ont exhorté Klopp à signer un nouveau défenseur après la blessure de Van Dijk.

Il a déclaré à l’époque: “Dejan Lovren est parti et ils ne l’ont pas remplacé, ils n’ont donc que trois défenseurs centraux et l’un d’entre eux, Joel Matip, est toujours blessé.

«Il y a maintenant des points d’interrogation à propos de Joe Gomez. Il ne fait donc aucun doute que Liverpool devait devenir gros sur le marché des transferts. »

Klopp a répondu en disant « il y a quelques raisons pour lesquelles ils [pundits] ne fais pas ce travail.

Klopp ravi par le retour de la vieille garde

Liverpool a remporté deux victoires en deux matchs avec un Victoire 2-0 sur Burnley samedi. Ils sont en tête du classement et sont à égalité de six points avec Brighton après des buts de Diogo Jota et Sadio Mane.

La tenue Anfield signé le demi-centre Ibrahima Konate du RB Leipzig plus tôt cet été. Cependant, Van Dijk et Matip étaient le couple de défenseurs central préféré de Klopp contre les Clarets.

Et le duo a également débuté côte à côte lors de la première victoire 3-0 contre Norwich City. Klopp a maintenant des options avec ses stars blessées de retour plus Konate et l’émergence de Rhys Williams et Nat Phillips.

L’Allemand a déclaré qu’il n’était “pas surpris” par les performances de Van Dijk et Matip. Mais il a laissé entendre que les critiques avaient raison de pointer du doigt en janvier.

“Je peux déjà vous le dire maintenant, à cause de ce qui s’est passé l’année dernière et nous avions désespérément besoin du quatrième demi-centre, maintenant nous en avons six, avec Rhys et Nat Phillips, nous en avions besoin”, a-t-il ajouté, selon The Mirror.

