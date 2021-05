Klopp, aux sorties de Mbappé ou Haaland: “Ce sera un marché étrange”

13/05/2021 à 20:27 CEST

Daniel Guillen

Manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas caché qu’il y aura peu de mouvements sur le prochain marché, en raison des crises économiques auxquelles sont confrontés les grands clubs: “Le marché sera vraiment étrange. Mbappé y va-t-il ou pas? Haaland, Sancho, ce genre de chose … Je ne vois pas beaucoup ça cet été parce que le monde du football n’est toujours pas au même endroit qu’avant”.

L’Allemand, auquel Il lui reste encore trois ans sur son contrat avec l’équipe d’Anfield, a insisté sur le fait que le marché n’offrait pas beaucoup de possibilités: “Il y a un an, personne ne savait à quoi allait ressembler le football. Les gens parlent de changer complètement la structure, mais je peux vous dire que le budget diminuera énormément.”. “Pour avoir plus de voix dans le club, changer la structure et le modèle de propriété et, en même temps, signer Haaland pour 150 millions de livres? Cela ne fonctionne pas dans son ensemble”, a-t-il reconnu.

La saison de Liverpool n’a pas été facile, mais l’ancien entraîneur de Dortmund est convaincu que l’équipe peut accéder aux positions de la Ligue des champions: “Si nous n’entrons pas en Ligue des champions, ce n’est pas bon, mais il y a encore une possibilité. Mais sinon, nous devons y faire face.”.

Les blessures, un problème persistant pour rouges

Liverpool en 2020/21 a été en proie à des problèmes physiques, en particulier à l’arrière. Des joueurs clés tels que Van Dijk, Joe Gómez et Joel Matip ont raté une grande partie de la saison et ont miné la force de l’équipe de Klopp.. Depuis que l’Allemand a pris les rênes de l’équipe, C’est la saison où le plus de buts encaissés (39) en Premier.

Éliminé en Ligue des champions et aux deux tournois de coupe, Les chances de Liverpool passent par le fait de s’accrocher aux positions de la Ligue des champions. Bien que le plus important pour le technicien soit de récupérer les pièces clés: “Récupérer des joueurs – d’une blessure – nous rend déjà meilleurs. Ce sont nos premiers souhaits. Nous ne savons pas exactement quand, mais cela arrivera. Tout le reste, nous devons voir.”.