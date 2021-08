Klopp avertit Liverpool de ne pas suivre l’exemple d’Arsenal avec une tactique pour arrêter Lukaku

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que ses joueurs ne devaient pas trop se concentrer sur l’arrêt de l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku à Anfield.

Les Reds affrontent l’équipe de Thomas Tuchel dans un affrontement très attendu samedi. En effet, la paire a commencé la nouvelle saison de Premier League avec deux résultats identiques. Après des victoires 3-0 sur Norwich et Palais de Cristal, respectivement, les victoires 2-0 ont suivi au dernier tour.

Cependant, beaucoup s’attendent à ce que l’international belge Lukaku fasse passer l’attaque de Chelsea au niveau supérieur.

Son retour de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter a commencé brillamment le week-end dernier, l’attaquant au filet contre Arsenal.

Klopp a ensuite étudié ce match avant le choc de son équipe avec Chelsea à Anfield. En tant que tel, il pense que son équipe doit utiliser des tactiques différentes de celles d’Arsenal.

“Vous pouvez faire n’importe quel titre que vous voulez écrire sur Romelu et Virgile [van Dijk], mais il se montrera également autour de l’autre demi-centre, je suppose ! le directeur a déclaré lors d’une conférence de presse.

“Si vous avez vu le match contre Arsenal, les deux buts marqués par Chelsea, l’un était Reece James et vous pourriez voir comment Arsenal a essayé de le défendre et comment il s’est débarrassé des défenseurs centraux et est entré dans la surface pour un joli objectif facile.

“L’autre but de Reece était parce que la formation d’Arsenal était vraiment centrale [to deal with Lukaku] donc Reece était complètement libre à droite à l’intérieur de la boîte de 18 mètres.

Cependant, Klopp a également souligné que Chelsea avait d’autres options à sa disposition dans la bataille pour marquer des buts.

Lukaku, cependant, pourrait s’avérer être le rouage essentiel. Les Bleus n’ont marqué plus de deux buts dans un match qu’à deux reprises depuis que Tuchel a pris le relais en janvier.

Klopp sonne Liverpool, Chelsea avertit

« Si nous nous concentrons uniquement sur Romelu, alors Kai [Havertz] et maçon [Mount] vous punira. C’est la situation », a déclaré Klopp.

« L’année dernière, les gens parlaient très souvent du fait que Chelsea jouait très bien, mais ne terminaient pas assez de situations, et c’était évidemment l’idée derrière la signature de Romelu.

« Entreprise intelligente. Mais ce qui est bien avec le football, c’est qu’il n’y a pas de football que vous ne puissiez pas défendre du tout.

Chelsea a également Timo Werner, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi comme options de but. Cependant, Christian Pulisic ne figurera pas samedi après un test de coronavirus positif.

Huit choses que vous ne saviez pas sur les nouveaux arrivants de la Ligue des champions, le shérif Tiraspol