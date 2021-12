Klopp bourdonnant avec les garçons de l’histoire de Liverpool; abasourdi par l’habileté de Phillips

Jurgen Klopp n’a pas pu cacher ses émotions après que Liverpool est devenu la première équipe anglaise à remporter chaque match de groupe de sa campagne de Ligue des champions après sa victoire à Milan.

Les Reds sont revenus par derrière pour battre Milan 2-1 à San Siro pour terminer leur campagne parfaite dans le Groupe B. Après avoir pris du retard sur une arrivée à bout portant de Fikayo Tomori (29), Liverpool a riposté de manière fantastique.

En effet, l’égalisation est intervenue sept minutes plus tard grâce à une finition typique de Mohamed Salah. Et le vainqueur est arrivé de l’homme en forme Divock Origi, qui a réussi une excellente tête.

Vous pouvez voir notre Notes des joueurs du San Siro ici – avec deux remplaçants méritant une certaine reconnaissance.

Malgré huit changements, les Reds étaient une bonne valeur pour la victoire. En effet, ils sont devenus la première équipe anglaise à remporter six des six matches de groupe.

Après le match, Klopp a déclaré à BT Sport : « Très fier. Surtout à cause du sixième match pour être honnête. Nous avons choisi cette formation parce que nous voulions gagner le match.

« L’équipe avait besoin de jambes fraîches. Nous avions besoin d’envie de jouer à ce match qui est difficile dans cet emploi du temps chargé pour être toujours en feu pour le prochain match.

« Ce que les garçons ont fait ce soir, je ne pourrais pas être plus fier. C’était un match incroyable. Je suis très heureux. La performance était exceptionnelle. Avoir 21 tirs, autant de situations où nous avons remarquablement bien joué et défendu avec passion et bien organisé.

💯 % enregistrement intact. Les Reds ont dominé le Groupe B de l’#UCL de bout en bout ! ?? FT : Milan 1-2 Liverpool pic.twitter.com/Lfn8N2UEAz – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 7 décembre 2021

Nat Phillips repousse les attaquants de Milan

Au tour composé de Nat Phillips dans la surface avec des attaquants milanais autour de lui en seconde période, il a ajouté : « Oui ! Situation du jeu, hein ? Non, il a joué un match exceptionnel.

«Alisson voulait jouer désespérément, donc cela en dit long pour lui. Sadio Mane et Mohamed Salah étaient exceptionnels et leur aide défensive était exceptionnelle.

« Ce mélange de jambes fraîches et de qualité était également très bon. Mais Nat avec cette situation était évidemment… *rires*… oui, j’ai hâte de le revoir. On en a déjà parlé dans le vestiaire. C’était délicat !

LIRE LA SUITE: Le transfert est à « 95 % effectué », mais Liverpool est brûlé comme Man Utd au-dessus de la cible de Klopp