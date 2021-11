Jurgen Klopp a comparé la situation à laquelle Liverpool est actuellement confrontée au milieu de terrain à ce qu’ils ont vécu en défense la saison dernière – promettant une fois de plus de trouver une solution.

Liverpool est de retour en action samedi soir lorsqu’il accueillera Arsenal après la pause internationale. Tout comme avant, Klopp n’aura pas à sa disposition une équipe en pleine forme. Il a dû réagir à un certain nombre de problèmes de blessures.

Beaucoup d’entre eux sont venus au milieu du parc. À l’heure actuelle, ils sont privés de Naby Keita, James Milner, Curtis Jones et Harvey Elliott ; ils doivent également prendre des décisions sur Jordan Henderson et Fabinho, ce dernier étant en ligne pour s’entraîner vendredi.

Klopp a donc un dilemme sur la façon de combler le vide contre Arsenal. Mais il a déjà fait face à des situations similaires, soulignant la saison dernière lorsqu’ils ont parcouru une longue période sans leurs trois principaux défenseurs centraux.

Maintenant, son attention se porte sur une zone différente du terrain et il a admis que c’était un défi, même s’il ne choisirait normalement pas les mêmes options chaque semaine.

Il a dit : « Ce n’est pas facile [having to change] mais si c’était le cas, vous n’auriez pas besoin de payer autant d’argent pour le trier. Est-ce que j’aimerais jouer les mêmes trois ? Non, nous avons trop de matchs mais ce serait cool d’avoir plus d’options (moins de blessures) et de jours d’entraînement ensemble.

« L’année dernière, nous avons eu une situation étrange avec les défenseurs centraux et il semble que ce soit maintenant celle du milieu de terrain. Nous devons trouver une solution pour Arsenal et c’est ce que nous faisons.

En plus du milieu de terrain, où Henderson et Fabinho sont en phase de récupération, Klopp pourrait avoir un problème sur le côté gauche de Liverpool.

Il a confirmé que l’arrière latéral Andy Robertson est à un stade similaire à Henderson en termes de récupération. Une « décision tardive » sera prise sur les deux.

Avant la couchette d’arrière gauche, cependant, Klopp a confirmé que l’ailier Sadio Mane ira bien pour jouer malgré une peur des blessures récemment.

Klopp : Trop tôt pour parler de course au titre

À son retour à l’action, Liverpool cherchera à rebondir après la défaite 3-2 qu’il a subie contre West Ham avant la pause.

Klopp a déclaré qu’il aurait préféré retourner directement sur le terrain pour réagir à ce résultat.

Le manager a déclaré: «Je déteste les pauses internationales. Cela a aidé du point de vue des blessures. Les entraîneurs ont leurs propres objectifs et pensent très souvent qu’ils doivent faire un travail physique avec les joueurs. La pause n’a pas été utile. j’aurais adoré jouer la semaine d’après [West Ham]. «

Même ainsi, il ne pense pas que la récente défaite puisse être considérée comme une incidence sur leur défi pour le titre pour l’instant.

« Il est tôt pour la course au titre mais restez là, nous savons que nous devons rester dans et autour de la ligue et nous n’avons pas eu assez de bons résultats ces dernières semaines », a-t-il admis.

«Nous avons perdu à West Ham, mais nous savons que nous devons performer et nous battre. C’est probablement l’information la plus importante.

« Nous sommes à Anfield et nous devons le montrer et faire savoir que c’est différent ici. Cela fait un moment donc j’ai hâte de jouer.

