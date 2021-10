Jurgen Klopp a clairement indiqué au directeur sportif Michael Edwards quel attaquant de Premier League il souhaitait signer dans un mouvement qui pourrait marquer le début de la fin pour un attaquant de confiance de Liverpool, selon un rapport.

Liverpool a eu la chance d’avoir à sa disposition Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah ces dernières années. Le trio a renvoyé Liverpool à la gloire de la Ligue des champions en 2019 et a mis fin à son attente de 30 ans pour un titre national 12 mois plus tard.

Cependant, en juin de l’année prochaine, chacun des trios sera âgé de 30 ans ou plus et le temps ne s’arrêtera pour aucun homme.

La signature de Diogo Jota a permis d’alléger le fardeau dans le dernier tiers. La signature du Portugais a été accueillie avec scepticisme au départ, bien que Jota ait fait un pas en avant en classe dans sa foulée.

Maintenant, selon Goal (citant un rapport espagnol), Liverpool envisage de passer progressivement de Mane.

Le point de vente affirme que Liverpool est pleinement conscient de l’âge avancé de ses stars avancées. Et c’est Mane qui, selon eux, est «la plus troublante» des stars actuelles.

Liverpool avait été lié à une série de talents offensifs au cours de l’été, dont la sensation belge Jeremy Doku et le coéquipier international de Jota, Pedro Neto.

La paire est nommée dans l’article, bien qu’elle prétende que Leicester Harvey BarneC’est celui que veut Klopp.

Barnes, 23 ans, possède un style tout en action et à haute intensité qui correspondrait aux exigences de Klopp. Le pied droit opère principalement sur l’aile gauche, et serait donc une alternative comparable à Mane.

Klopp a apparemment « fait savoir » au directeur sportif Edwards que Barnes est son choix préféré parmi toutes les cibles offensives de leur liste.

Barnes vient tout juste de signer un nouveau contrat jusqu’en 2025 en août, ce qui rend tout déménagement potentiel coûteux. De plus, rien n’indique que les Renards seraient prêts à vendre.

La publication espagnole Goal citée est connue pour être du côté le plus léger de l’intégrité journalistique en ce qui concerne le transfert d’informations.

En tant que tel, et malgré le fait que cette décision ait du sens à de nombreux niveaux, voir Barnes en chemise rouge semble toujours une perspective ambitieuse à ce stade.

Si cela signifie de nombreuses années de Mane à Anfield, les fans de Liverpool seront ravis. Le buteur sénégalais a retrouvé son meilleur niveau cette saison et figurait à nouveau sur la feuille de match lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Brighton dimanche.

Klopp prépare le vol de Pogba ?

Pendant ce temps, Klopp envisage de voler Paul Pogba à Manchester United pour insuffler une nouvelle vie à son milieu de terrain de Liverpool, selon un journaliste.

C’est selon le journaliste Ekrem Konur. Il a tweeté que Klopp envisageait de remplacer Pogba par James Milner ou Thiago.

Milner, 35 ans, a été un rêve polyvalent pour Klopp ces dernières années. Que ce soit à l’arrière gauche ou au milieu de terrain, il a été une option très fiable. Thiago, quant à lui, n’a pas mis le feu au monde depuis qu’il s’est associé au club du Merseyside. Il est blessé depuis plusieurs semaines, mais est maintenant sur le point de revenir.

Et il convient de noter que Liverpool n’a pas encore remplacé Georginio Wijnaldum. Il est parti pour le PSG sans qu’aucun milieu de terrain ne vienne cet été.

Pogba est peut-être l’homme qu’il veut selon Ekrem Konur. Bien sûr, il ferait face à une concurrence féroce du Real Madrid pour le joueur de 28 ans. De plus, Pogba semblerait être un ajustement misérable pour les exigences de milieu de terrain de Klopp sur le plan stylistique.

En tant que tel, nous pensons que les chances que celui-ci prenne de l’ampleur sont presque nulles.

