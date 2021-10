Klopp choqué par l’aspect de la victoire de Liverpool alors que Mo Salah établit un autre record

Jurgen Klopp a admis qu’il était choqué par la façon dont Liverpool a commencé la victoire contre l’Atletico Madrid alors que Mo Salah marquait à nouveau l’histoire des Reds.

Salah a établi un nouveau record de buts en tant que Liverpool s’est remis d’avoir gaspillé une avance de deux buts pour battre l’Atletico à 10 3-2 lors d’une folle soirée de Ligue des champions au Wanda Metropolitano.

Salah est devenu le premier homme de l’histoire du club à marquer lors de neuf matches consécutifs avec les premier et dernier buts d’un match passionnant et parfois fou.

Entre-temps, une superbe volée de Naby Keita avait donné aux visiteurs une avance rapide de 2-0, mais Antoine Griezmann a marqué deux fois avant d’être expulsé à 38 minutes de la fin.

Salah pensait qu’il avait eu le dernier mot décisif, marquant un penalty au même endroit que lorsque Liverpool a remporté sa sixième Coupe d’Europe en 2019, mais cet honneur est en fait revenu à l’arbitre Daniel Siebert qui a annulé un penalty de l’Atletico après avoir consulté le moniteur au bord du terrain.

Lorsque la poussière est enfin retombée, Liverpool avait neuf points lors de ses trois premiers matches et une avance de cinq points en tête du groupe B avec la possibilité de se qualifier à Anfield dans quinze jours contre les Espagnols.

S’exprimant après le match, Klopp a déclaré à BT Sport: « Un match difficile auquel nous nous attendions. Nous avons étonnamment bien fait au début. Est-ce que nous nous attendions à ce que ce soit aussi défensif ? Probablement pas. Ce n’était pas si facile. Nous avons marqué deux buts magnifiques puis joué un bon football.

«C’était 2-0, alors évidemment l’Atletico ne se soucie pas trop d’avoir la possession. Le premier but qu’on a donné puis le deuxième, c’était du beau jeu mais les écarts qu’on avait là… Ça n’allait pas. À la mi-temps, je pense que tout le monde dans le stade pensait que cela n’allait que dans un sens et nous nous sommes dit « réessayez correctement ».

«Nous avons joué une seconde mi-temps très solide dans un match difficile avec un football intense des deux équipes. On a eu le penalty, puis il y a eu un carton rouge et évidemment c’était en notre faveur.

L’Atlético a renversé la vapeur

«Ils ont juste gagné les ballons et nous n’avons plus fait ce qu’il fallait. Nous avons choisi la passe facile mais nous devions jouer entre les lignes. La dernière ligne était assez profonde. Ensuite, ils sont venus avec des arrières et des milieux de terrain et nous sommes restés là au lieu d’accélérer. Le jeu était trop lent et c’était ce qu’ils voulaient. C’est pourquoi l’élan a changé.

«Je l’ai vu et notre pénalité est une pénalité. Je pense que l’autre n’est pas une pénalité mais je ne m’y attendais pas. Je pense que c’est la bonne décision.

« Le carton rouge n’a certainement pas de chance mais c’est un carton rouge. Un pied dans le visage. Cela peut arriver. C’était un match difficile. Honnêtement, comment nous le gagnons, je m’en moque ! Lors d’une soirée comme celle-ci, obtenir trois points, c’est vraiment bien.

