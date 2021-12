Klopp commente ce soir un joueur de Liverpool à 8 millions de livres sterling

Photo par Andrew Powell/Liverpool FC via .

Jurgen Klopp a refusé de défendre l’arrière gauche de Liverpool Andy Robertson après son carton rouge contre Tottenham Hotspur ce soir.

Les Spurs ont tenu les Reds, qui défiaient le titre de Premier League, à un match nul 2-2 dans le nord de Londres.

Les points de discussion ne manquaient pas après que Liverpool eut expulsé Robertson au dernier quart pour un défi téméraire.

Le fait est que l’Écossais a reçu plus tôt un tacle bien pire du tireur de Tottenham Harry Kane, qui n’a obtenu qu’un avertissement.

Et bien que le manager de Liverpool ait admis que la faute de Robertson n’était « pas la plus intelligente », il affirme que Kane « aurait certainement dû y aller plus tôt dans le match ».

Il a déclaré à Sky Sports : « Vous pouvez donner un carton rouge à Robbo. Ce n’est pas le défi le plus intelligent, mais c’est certainement un carton rouge.

« Aucun doute là dessus. Sa jambe était en l’air, c’était une pure coïncidence. Harry ne peut pas le juger. Si la jambe de Robbo est au sol, c’est une jambe cassée.

Robertson, une signature de 8 millions de livres sterling en 2017, était au cœur de tout.

C’est alao l’ancien défenseur de Hull City qui a donné une avance de 2-1 à Liverpool, juste à côté de Son Heung-min pour l’annuler peu de temps avant le carton rouge.

Le manager allemand a fait une figure furieuse à divers moments du match.

Et par la suite, on l’a entendu dire à l’arbitre Paul Tierney – qui l’avait réservé en première mi-temps – qu’il « n’avait jamais joué au football » lors d’une confrontation sur le terrain.

Liverpool entre à Noël deuxième du classement de la Premier League, à trois points de Manchester City au sommet.

