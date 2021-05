Klopp compare le héros de Liverpool Alisson à Giroud après une tête brillante, Alli joue pour Tottenham, Hayes révèle le vœu que Chelsea Women a fait à Abramovich – Football News Live

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sportives, des potins et des opinions d’experts sur talkSPORT.com.

Alisson marque un but de temps d’arrêt pour sauver les espoirs de Liverpool en Ligue des championsChelsea concède un but contre son camp alors qu’ils perdent la finale de la Ligue des champions féminine contre Barcelone “ envoie un message direct ” à Gareth Southgate malgré la défaite des Wolves contre Tottenham Jurgen Klopp confirme que Diogo Jota a été exclu pour le reste de la saison de Liverpool en raison d’une blessure Willian “ devrait quitter ” Arsenal juste un an après avoir rejoint le transfert gratuit de Chelsea