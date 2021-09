Klopp conduit le raid de Liverpool sur Chelsea pour la star compte tenu des signaux mitigés de Tuchel

in

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, est «désireux» de récompenser une star de Chelsea qui continue d’être négligée par Thomas Tuchel loin de Stamford Bridge, selon un rapport.

Tuchel a été tout Chelsea les fans auraient pu espérer et plus depuis leur arrivée en janvier. La Ligue des champions a déjà été livrée de manière catégorique. De plus, leur forme de début de saison cette saison a conduit beaucoup à les installer comme favoris pour soulever la Premier League.

Cependant, un joueur qui a été marginalisé sous Tuchel est Callum Hudson-Odoi. Et selon l’Express, Klopp espère que la porte est entrouverte pour Liverpool à fondre.

L’ailier de 20 ans est un joueur à part entière depuis l’arrivée de Tuchel. Il n’a joué qu’une seule fois en Premier League cette saison. Il était à nouveau un remplaçant inutilisé lors de leur victoire 3-0 sur Tottenham dimanche.

Hudson-Odoi opère principalement comme ailier. Bien que Tuchel ait choisi de déployer le jeune à l’arrière droit à l’occasion.

Mais avec Reece James et Cesar Azpilicueta déjà en position, la probabilité d’un temps de jeu régulier semble sombre. De plus, ses chances d’usurper des personnalités comme Mason Mount ou Kai Havertz dans le double rôle derrière Romelu Lukaku sont minces.

Malgré cela, Tuchel a décrit un potentiel accord de prêt au Borussia Dortmund dans les dernières étapes de la fenêtre d’été comme « impossible » à sanctionner. C’était malgré le fait d’admettre que cela aurait été une “bonne opportunité” pour Hudson-Odoi de briller.

Mais selon l’Express (citant le média italien Calciomercato), la détermination de Tuchel pourrait bientôt être à nouveau mise à l’épreuve.

Klopp est décrit comme « désireux » de tester les eaux sur le talentueux attaquant. Bien qu’il soit difficile de convaincre Chelsea de vendre à un rival direct, les Reds sont réputés « envisager attentivement » de faire une approche.

L’intérêt de Liverpool pour Hudson-Odoi remonterait à 2019. On prétend que les Reds ont eu des entretiens avec l’agent du joueur à peu près au moment où le Bayern Munich a vu une offre rejetée.

Le jeune de Liverpool a déclenché un appel “immédiat” de Klopp

Pendant ce temps, l’entraîneur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a déclaré qu’il savait tout de suite après avoir vu le jeune Kaide Gordon qu’il conviendrait parfaitement à la première équipe.

Le joueur de 16 ans, qui fête son anniversaire le mois prochain, n’a pas encore fait une apparition senior pour les Reds. Cependant, il a déjà été dans et autour des joueurs de l’équipe première en pré-saison. En fait, il a joué 120 minutes en trois matchs cet été.

Devant un débuts potentiels en équipe première dans la Coupe Carabao contre Norwich mardi, Lijnders a révélé comment il avait repéré les talents de Gordon lors de la pré-saison de cet été.

“À propos de Kaide, avant la pré-saison, nous nous assurons toujours que nos plus grands talents, ou nos talents, commencent une semaine plus tôt que nous, ils commencent donc par l’entraînement des U23”, a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse (via le site Web de Liverpool) .

« Alors je suis allé voir les U23 s’entraîner. Je vois un joueur et il a du feu à chaque instant où il touche le ballon !

“Il passe les joueurs comme s’ils ne se tenaient pas là, alors j’appelle Jurgen [Klopp] immédiatement du genre : ‘Wow, nous avons un nouveau joueur ici !’ »

