Klopp déconcerté par les affirmations selon lesquelles le joueur de Liverpool n’est «plus le même»

Jurgen Klopp a déclaré que cela n’avait » aucun sens » que certaines personnes prétendent que Virgil Van Dijk n’est » plus le même » depuis son retour de sa blessure à long terme pour Liverpool.

Le patron de Liverpool a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match avant la visite de son équipe à Goodison Park que Van Dijk était « brillant » depuis son retour.

C’est le derby du Merseyside en octobre dernier qui a mis fin à la saison de Van Dijk après une horrible blessure au genou à la suite d’un défi de Jordan Pickford.

Plus d’un an plus tard, le Néerlandais reviendra pour la première fois dans ces environs, mais cette fois avec des supporters présents.

Klopp a déclaré qu’il était « probablement difficile » pour quelqu’un comme Van Dijk d’oublier ce qui s’était passé la saison dernière.

« Nous sommes tous des êtres humains », a déclaré Klopp. « Il est probablement difficile d’ignorer ou d’oublier quelque chose comme ça. C’était une situation qui ne devrait pas arriver dans le football.

« Mais Virgil est très expérimenté et il a maintenant cette situation constamment, depuis qu’il est de retour, qu’il est toujours dans ces défis où il doit être complètement libre de toutes les choses qu’il pourrait avoir en tête à cause d’un problème dans le passé .

« Brillant. Il est revenu brillant. Toutes les petites choses, les gens sont très rapides avec elles, si quelque chose n’était pas exactement comme avant, ‘Oh, il n’est plus le même’.

«Ce n’est bien sûr pas juste et ce genre de jugements n’a aucun sens parce que tout le monde a besoin de temps pour revenir. Il a eu une pré-saison complète, ce qui est absolument utile.

Alors que la saison de Liverpool s’est dégradée après la blessure de Van Dijk la saison dernière, ils sont de retour à leur ancien moi cette fois-ci.

Avec peut-être le meilleur joueur du monde à leur disposition à Mohamed Salah, il s’agit d’une équipe de Liverpool à buts francs montrant les mêmes signes qu’ils ont affichés lors de leur dernière victoire en Premier League.

Bien sûr, en fonction des autres résultats, les Reds pourraient remporter les trois points contre les Toffees ce soir.

Il semble que Van Dijk débutera dans ce qui sera une période festive chargée pour toutes les personnes impliquées et il sera intéressant de voir qui l’associera à l’arrière après qu’Ibrahima Konate ait pris ce rôle contre Southampton.

