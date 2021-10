Klopp dirige un joueur de 52 millions de livres sterling, rappelle un jeune de «première classe» – a prédit Liverpool XI contre United

Photo de Shaun Brooks/DeFodi Images via .

Liverpool a un record de 18 matches sans défaite en Premier League à protéger lors du déplacement de ce soir à Manchester United.

La forme stellaire des Reds de la fin de la saison dernière a été conservée dans la campagne 2021-22 et l’équipe de Klopp sera la favorite pour ramasser les trois points à Old Trafford.

Si nous sommes honnêtes, 10 des premiers XI de Liverpool sont à peu près garantis.

Mais il y a un changement au milieu de terrain que l’Allemand pourrait et fera probablement.

Bien qu’il ait marqué lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid en milieu de semaine, Naby Keita pourrait se retrouver sacrifié.

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

Le patron de Liverpool a révélé lors de sa conférence de presse d’avant-match que Curtis Jones était à nouveau disponible et que le joyau de l’académie – qualifié de «première classe» par son manager en septembre – pourrait bien usurper son coéquipier de 52 millions de livres sterling dans la formation de départ.

Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah devraient continuer comme une attaque à trois volets, avec Jones, s’il joue, le milieu de terrain le plus avancé, devant Jordan Henderson et Fabinho.

Choisir les cinq derniers est le travail le plus facile de Klopp pour aujourd’hui.

Alisson commencera évidemment entre les bâtons et espère qu’un arrière quatre de Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk et Andy Robertson lui offrira une protection adéquate.

Avec Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood contre lesquels se défendre, les 90 minutes seront difficiles pour l’arrière-garde de Klopp.

Mais il n’y a pas un cinq de derrière dans le football anglais que vous voudriez faire taire Ronaldo et co plus que ces gars-là.

Voici comment Liverpool est susceptible de s’aligner au Theatre of Dreams.

XI prévu: Alisson ; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson ; Fabinho, Henderson, Jones ; Crinière, Firmino, Salah

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

