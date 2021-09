Klopp distingue un homme de Liverpool incroyablement talentueux après une victoire acharnée

in

Jurgen Klopp a décrit la victoire de Liverpool sur Crystal Palace comme « durement disputée », réservant des éloges à un homme au « potentiel exceptionnel ».

Liverpool a gagné 3-0 grâce aux buts de Sadio Mane – son 100e pour le club – Mohamed Salah et Naby Keita. Cela préserve leur record d’invincibilité jusqu’à présent cette saison et les place en tête du classement des formateurs. Il y a beaucoup de jeux à venir, mais les premiers semblent se dérouler comme prévu.

Même ainsi, ce n’était pas un jeu facile pour eux. La différence entre les deux équipes n’était qu’un but jusqu’à la 78e minute avant qu’ils ne s’écartent.

Après des efforts en milieu de semaine en Ligue des champions contre l’AC Milan, ce fut un match difficile pour Liverpool – mais ils y sont parvenus.

Dans ses interviews d’après-match, Klopp a expliqué pourquoi le jeu était si exigeant.

Klopp a déclaré à Sky Sports: «C’est l’un des 3-0 les plus disputés de tous les temps. Nous avons dû tout donner.

« Des défis difficiles mais justes. Le physique était immense et nous devions être prêts.

« Les jetons derrière notre arrière latéral nous ont causé des problèmes. Plus ça allait, plus ils s’en servaient. Nous avons dû courir.

« Le rythme mercredi/samedi est vraiment difficile. Nous avons marqué de magnifiques buts et utilisé nos coups de pied arrêtés. C’est énorme dans des jeux comme celui-ci. Ce sont les jeux que vous devez gagner, lorsque vous n’êtes pas brillant.

« Nous ne volions pas aujourd’hui. Nous devions obtenir une bonne performance. Je l’ai aimé.

« Quand vous regardez en arrière, vous avez ces jeux quand c’était vraiment amusant. Et certains quand c’était important. C’est l’un de ces jeux importants.

Klopp a apporté plusieurs changements à son alignement à partir du milieu de la semaine, notamment en changeant tout son dos. Dans ce cadre, Ibrahima Konate a fait ses débuts à Liverpool.

La signature estivale a duré tout le match et Klopp a aimé ce qu’il a vu.

Le manager a déclaré: “Vous pouvez voir qu’il est incroyablement talentueux. Le potentiel est exceptionnel.

« Il est habitué à remporter des défis facilement. Il est jeune et il a joué un très bon match. Massif. Premier match à domicile pour lui.

Un inconvénient pour Liverpool a été la blessure de Thiago, qui a été initialement déployé dans un trio de milieu de terrain avec Jordan Henderson et Fabinho pour la deuxième fois seulement de leur carrière à Liverpool.

L’Espagnol a boité en seconde période avec ce que Klopp a confirmé comme un problème au mollet.

« Il a senti le mollet. Je ne sais pas pour le moment mais nous espérons que ce n’est pas trop grave.

Mane réagit à un objectif historique

Ce fut un bon après-midi pour Mane, qui a traversé quelques mois difficiles mais a travaillé pour revenir à son meilleur niveau.

Il a prolongé son incroyable record contre Palace en marquant lors d’un neuvième match consécutif contre eux – avec son 100e but pour Liverpool.

L’attaquant a déclaré qu’il serait heureux de jouer les mêmes adversaires chaque semaine, mais sur une note plus sérieuse, sait qui sont leurs challengers pour le titre qu’ils doivent garder à l’esprit.

Mane a déclaré à BBC Sport : « J’ai la chance de marquer autant de buts contre Palace. La chose la plus importante était les trois points. Au bon endroit au bon moment. J’ai de la chance. Et heureux.

« Merci à tous les fans, le club et le personnel. Sans eux, je ne suis rien.

« J’adorerais jouer contre Crystal Palace. J’ai de la chance. Ce serait formidable de les jouer chaque week-end.

« Dans ma tête, je pense toujours que c’est possible. Je vais continuer d’essayer et d’essayer et d’essayer.

“Je pense que les gens n’ont pas tort de dire aussi Manchester City, Chelsea et Manchester United pour le titre. Nous allons essayer d’être à notre meilleur et à ce niveau.

