Klopp dit que Liverpool a un joueur qui peut vraiment exciter «le monde du football»

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait l’éloge de Harvey Elliott sur le site officiel du club.

Klopp a salué la polyvalence du joueur de 18 ans, ailier de métier.

L’ancien jeune de Fulham a été utilisé au milieu de terrain contre l’Athletic Bilbao lors d’un match amical de pré-saison hier.

Klopp a été impressionné par l’affichage produit par Elliott, tout comme certains fans de Liverpool – comme couvert ici sur HITC Sport – et pense qu’il est un joueur qui peut exciter le monde du football.

L’Allemand a déclaré au site officiel de Liverpool qu’Elliott était utilisé au milieu de terrain: “Il peut jouer le poste et comment vous l’avez vu un peu plus tard quand il est passé devant, Mo est allé au centre et Harvey a joué ensuite sur l’aile droite. Il a fracassé le ballon sur la barre transversale à ce moment-là.

« Il peut jouer à différentes positions, il n’y a absolument aucun doute là-dessus. Mais pendant la pré-saison, nous voulions le voir dans un rôle plus profond car pour un jeune joueur, vous devez apprendre beaucoup de choses lorsque vous êtes un peu plus à l’extérieur et que vous obtenez le ballon de temps en temps. Nous voulions qu’il soit plus impliqué.

“Et je pense qu’il a fait un grand pas en cette pré-saison. Si Harvey reste en forme, le monde du football peut être vraiment excité à ce sujet. J’ai aimé sa performance aujourd’hui, j’ai aimé sa performance et son attitude pendant la pré-saison. Alors, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui.

Énorme éloge

Klopp semble très bien évaluer Elliott.

Les commentaires susmentionnés du patron de Liverpool montrent à quel point il aime le jeune de 18 ans et ce qu’il attend de lui à l’avenir.

Elliott n’a que 18 ans et a un long chemin à parcourir, mais les signes sont certainement positifs.

L’ailier cherchera à obtenir un temps de jeu décent pour Liverpool cette saison et continuera à s’améliorer et à se développer en tant que footballeur.

Le jeune anglais a passé la campagne 2020-21 en prêt chez Blackburn Rovers.

Elliott a fait 31 départs et 10 apparitions de remplacement dans le championnat des Rovers.

L’adolescent a marqué sept buts et donné 11 passes décisives lors de ces matchs.

