Klopp entre dans le débat sur Salah et Ronaldo alors que la star de Liverpool est meilleure dans un domaine

Jurgen Klopp a plongé à contrecœur dans une comparaison entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, insistant sur le fait que sa star de Liverpool est meilleure que Ronaldo dans un domaine.

Les deux joueurs seront présentés – probablement dès le début – en Premier League dimanche. Klopp emmène son équipe de Liverpool à Old Trafford pour affronter une équipe de Manchester United qui a eu du mal à domicile ces derniers temps.

Salah et Ronaldo ont connu de solides débuts de saison. L’ancien a marqué 12 buts en 11 matchs, tandis que Ronaldo en a six sur neuf.

Cependant, Ronaldo a volé la vedette avec certaines de ses frappes. En effet, il a marqué deux vainqueurs tardifs pour United pour les sauver en Ligue des champions – y compris le mercredi.

Invité à comparer les deux, Klopp a insisté sur le fait que Salah avait un meilleur pied gauche que son compatriote.

« Pourquoi devrions-nous comparer ? Les deux sont de classe mondiale. Je dirais que le pied droit de Ronaldo n’est pas si mal, mais le pied gauche de Mo est meilleur », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Cristiano est peut-être meilleur dans les airs et avec son pied droit, c’est probablement mieux. En termes de vitesse, ils sont à la fois assez rapides et désespérés pour marquer des buts.

« Je n’y ai jamais vraiment pensé, je ne suis pas trop intéressé à comparer, désolé. »

Néanmoins, Salah s’est définitivement amélioré contre United ces dernières saisons. Alors qu’il a lutté initialement contre les Diables rouges, il a marqué son premier but contre eux en janvier 2020.

Depuis lors, il a inscrit trois autres buts, dont un lors de la victoire 4-2 de la saison dernière à Old Trafford et deux lors du match de quatrième tour de la FA Cup la saison dernière.

Le record de buts de Salah cette saison – au filet dans tous ses neuf derniers matchs – est symptomatique d’une équipe de Liverpool qui marque librement des buts.

Klopp parle de la série de buts de Liverpool

« Cela aide, mais nous ne comptons pas uniquement sur nos compétences en matière de buts », a déclaré Klopp.

« C’est plus une coïncidence que nous ayons marqué si souvent, d’affilée, c’est assez étrange que nous ayons fait ça.

« C’est parfaitement bien de gagner 1-0 et de garder sa cage inviolée. »

Malgré leur victoire là-bas la saison dernière, Liverpool a largement connu des difficultés à Old Trafford et sa plus récente victoire avant celle de 2014 sous Brendan Rodgers.

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?