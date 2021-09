Klopp entre en guerre avec le Real Madrid alors qu’un énorme transfert à Liverpool est évoqué

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, serait confronté à une bataille pour retenir les services de l’une des stars “intouchables” de son club alors que le Real Madrid envisage une offre massive pour l’éloigner.

Les Reds ont bien entamé la nouvelle saison, après avoir remporté quatre victoires et fait match nul lors de leurs cinq premiers matches de Premier League. Cela, ainsi qu’une victoire émouvante contre l’AC Milan en Ligue des champions, ont fait naître l’espoir d’une saison solide.

En effet, la saison dernière, Liverpool a été assailli par les blessures de plusieurs noms de stars, tandis qu’une perte de forme pour de nombreux joueurs de renom n’a pas non plus aidé. Néanmoins, l’équipe de Klopp a pu se rallier tard et s’assurer une troisième place.

L’un des hommes qui a peut-être vu ses normes chuter la saison dernière était l’arrière latéral Trent Alexander-Arnold. À un stage, cette perte de forme l’a vu perdre sa place dans l’équipe d’Angleterre.

Cependant, l’arrière latéral était encore récompensé par une nouvelle offre au cours de l’été cela solidifie son avenir à long terme à Anfield.

Et deux passes décisives en quatre apparitions jusqu’à présent cette saison suggèrent que le joueur est maintenant de retour à son meilleur niveau.

Néanmoins, ElNacional rapporte qu’Alexander-Arnold fera l’objet d’une approche de transfert gigantesque du Real Madrid en 2022.

Ils rapportent que Los Blancos en font une priorité pour renforcer leur défense. En tant que tels, ils auraient considéré Alexander-Arnold comme une signature prioritaire.

Les dessus de table de LaLiga n’ont actuellement que Daniel Carvajal comme seul arrière droit reconnu. Et on prétend que Carlo Ancelotti a fait de la capture d’Alexander-Arnold un “voeu urgent” en 2022.

L’article prétend que tout en valorisant le jeune de 22 ans loin d’Anfield ne sera pas facile, reconnaissant que Klopp ira en guerre pour garder la star à Anfield.

Cependant, ils insistent sur le fait que le président Florentino Perez ne reculera devant rien pour l’amener au Bernabeu. Ainsi, l’article conclut que « rien ne peut être exclu ».

S’ils ne parviennent pas à récompenser Alexander-Arnold de Liverpool, le rapport indique qu’ils tourneront plutôt leur attention vers Achraf Hakimi. L’ancien arrière latéral du Real Madrid a rejoint le PSG cet été pour un montant énorme de 70 millions d’euros.

Les rouges, quant à eux, sont aurait également poursuivi l’un des trois ailiers en janvier. Et l’une de ces cibles serait un homme du Real Madrid.

Quelle est la prochaine étape pour Raheem Sterling ? Liverpool, Spurs, Barcelone…

Le verdict de TEAMtalk sur Alexander-Arnold au Real Madrid