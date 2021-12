Klopp espère toujours en vie alors que la cible principale de Liverpool nie que la décision allemande soit scellée

Liverpool et d’autres prétendants ont retrouvé l’espoir de retirer le jeune prolifique Karim Adeyemi des griffes du Borussia Dortmund.

Les rouges sont l’un des nombreux clubs dit aimer la starlette du Red Bull Salzbourg. Il a fait tourner les têtes avec ses performances à la fois en Bundesliga autrichienne et en Ligue des champions. Après avoir marqué sept buts en championnat en 29 matches la saison dernière, le joueur de 19 ans a déjà trouvé le chemin des filets 14 fois en 2021-2022.

Et il a également brillé sur la plus grande scène, avec quatre buts dans la compétition des clubs d’élite européens. Sans surprise, de nombreux grands clubs ont été liés.

Manchester United a rejoint les Reds en étant mentionné en lien avec le joueur. Le Bayern Munich, Barcelone et Chelsea seraient également intéressés.

Sport1 a rapporté en novembre que Tottenham et Newcastle United avaient testé l’eau. Mais le Borussia Dortmund semblait avoir remporté la course pour sa signature.

Sky Deutschland a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’un déménagement à Dortmund était 95 pour cent sécurisé. Mais l’international allemand a exclu tout changement en janvier et a laissé entendre que ses plans étaient toujours fluides.

« Rien n’est encore décidé et je serai à Salzbourg l’année prochaine », a-t-il déclaré à Sky Austria. « C’est là que je me concentre, absolument. Ma tête est ici à Salzbourg et j’attends avec impatience la Ligue des champions.

Salzbourg s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils affronteront le Bayern.

Dortmund modèle un leurre pour Adeyemi

Dortmund a développé un talent pour recruter des jeunes de première classe avant de les vendre pour un profit énorme. Jadon Sancho correspond parfaitement à la description.

L’international anglais n’a coûté au BVB que 8 millions de livres sterling, mais a été vendu à Manchester United pour environ 76 millions de livres sterling. Cependant, ce prix sera éclipsé par celui potentiellement suspendu Erling Haaland.

Également signé de Salzbourg, il n’a coûté aux Allemands que 20 millions d’euros. Mais, après les exploits du Norvégien pour le club et le pays, sa valeur a explosé.

Adeyemi a été évalué à environ 30 millions de livres sterling, mais cela pourrait augmenter d’ici la fin de la campagne. Le club qui remportera la course pour sa signature décrochera un joueur avec un sens aigu du but.

L’as né à Munich n’avait pas marqué depuis le 6 novembre mais est revenu en forme avec un triplé ce week-end. Il en a marqué trois en 44 minutes contre le WSG Tirol, avec Die Roten Bullen avec 14 points d’avance sur Sturm Graz en tête du classement.

