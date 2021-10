Klopp et co affrontent les géants espagnols lors d’un match alléchant en Ligue des champions

Liverpool espère prolonger son début parfait pour la campagne de la phase de groupes de la Ligue des champions alors qu’il affronte l’Atletico Madrid ce soir.

L’équipe de Jurgen Klopp a remporté deux victoires lors de ses deux premiers matchs contre l’AC Milan et Porto.

L’équipe de Klopp fait face à son test le plus difficile du groupe jusqu’à présent contre l’Atletico

Pour l’équipe de Diego Simeone, ce sera également l’occasion de renforcer sa position puisqu’elle occupe la deuxième place avec quatre points sur six possibles.

Les premiers signes suggèrent que ces deux équipes se disputeront la première place du groupe B.

Ces deux derniers se sont rencontrés en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2019/20, l’Atletico l’emportant 4-2 au total.

Atletico Madrid v Liverpool : comment écouter

Le choc de la Ligue des champions au stade Wanda Metropolitana aura lieu le mardi 19 octobre.

Le coup d’envoi est prévu à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT aura des commentaires complets sur le match de Sam Matterface et Andy Townsend avec une couverture à partir de 19 heures.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Simeone se prépare à relever un grand défi sous la forme de Liverpool Atletico Madrid v Liverpool: Actualités de l’équipe

Simeone sera privé de Stefan Savic pour l’affrontement en raison d’une suspension, tandis que Matheus Cunha, Marcos Llorente et Jose Giminez font pression pour un retour.

Luis Suarez devrait mener la ligne contre son ancien club tandis que Rodrigo de Paul et Thomas Lemar devraient également commencer.

Le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones a repris un entraînement léger mais n’a pas voyagé en Espagne.

Jurgen Klopp espère que le rétablissement du joueur de 20 ans sera complet à temps pour qu’il revienne dans l’équipe pour affronter Manchester United dimanche.

Klopp a reposé Virgil van Dijk pour ses deux derniers matches européens, mais le Néerlandais semble susceptible de jouer contre les champions de LaLiga, donc Joel Matip pourrait abandonner à cette occasion.

Le milieu de terrain espagnol Thiago Alcantara reste sur la touche avec un problème au mollet, mais Alisson et Fabinho seront disponibles après avoir voyagé directement en Espagne après leur devoir international avec le Brésil.

Curtis Jones est exclu du match en raison d’une blessure Atletico Madrid v Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de l’Atletico, Diego Simeone, a déclaré: « Tout ce qui m’importe vraiment, c’est Liverpool, mais Mohamed Salah est un joueur extraordinaire, qui a joué à un niveau fantastique ces dernières années avec Liverpool et son équipe nationale.

« Liverpool traverse une période fantastique de football, ils semblent avoir un rythme différent, et c’est un plaisir de les voir jouer.

« Ils n’ont pas peur de laisser des espaces à l’arrière. Ils appuient haut, jouent une ligne haute, ont de la vitesse.

« (Virgil) Van Dijk a amélioré la solidité de sa défense, ce qui est important même pour une équipe offensive comme Liverpool, et il apporte une sécurité qu’ils n’avaient pas l’année dernière.

« Je n’attends rien d’autre qu’une équipe qui nous rendra les choses très difficiles.

«Nous devons égaler leur intensité et ensuite chercher nos propres chances. Nous allons essayer de trouver des moyens de leur faire du mal.

« La dernière fois que nous avons affronté Liverpool, nous avons gagné le match à domicile avant même d’entrer dans le stade. Je veux qu’on s’en souvienne. »

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré: «Si vous gagnez les deux matchs contre l’Atletico, il est probable que vous passiez. Nous avons perdu les deux matchs la dernière fois, alors voyons voir.

«Je ne suis pas si positif de penser que nous avons cela dans la poche. Un endroit difficile où aller. Nous avons beaucoup appris. Le match retour a été le match le plus difficile dans les circonstances les plus difficiles.

« Nous n’avons pas bien joué là-bas la dernière fois. Nous avons beaucoup appris dans les deux matchs. Le dernier ne se sentait plus si important après cette nuit-là. Maintenant, le monde est dans un meilleur endroit, pas sûr mais meilleur. Ils ont changé certains joueurs mais ne sont pas un animal plus faible.