Klopp explique ce qui « n’a pas bien fonctionné » pour Liverpool contre Leicester

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a expliqué la pensée derrière les changements qu’il a apportés à la mi-temps alors que Liverpool est revenu de 3-1 pour forcer une victoire aux tirs au but contre Leicester en quart de finale de la Coupe EFL.

Le gardien de deuxième choix Caoimhin Kelleher a sauvé deux pénalités en tirs de barrage qui Liverpool a gagné 5-4 contre Leicester pour les envoyer en demi-finale de la Coupe Carabao.

Le remplaçant Diogo Jota a frappé le tir au but gagnant – après être sorti du banc pour marquer en seconde période – mais le vrai héros était Takumi Minamino qui a fait 3-3 avec les secondes restantes de six minutes supplémentaires.

Minamino a ensuite écrasé son penalty contre la barre avant que Jota ne le remporte 5-4 en mort subite.

Mais ce sont trois changements à la mi-temps qui ont aidé Liverpool à renverser la vapeur.

James Milner, Diogo Jota et Ibrahima Konate ont tous été présentés à la mi-temps avec Billy Koumetio, Tyler Morton et Conor Bradley faisant la place.

«Je suis vraiment content de la performance, de l’esprit et de la mentalité. Difficile pour nous en première mi-temps et j’ai dû faire des changements. Neco peut jouer un rôle offensif mais avec Conor là-dedans, ça n’a pas très bien fonctionné.

« Tyler nous a changé à cause d’un carton jaune. Billy parce que Konate était là pour jouer 45 minutes.

« À la mi-temps, nous avons dit aux garçons que j’aime le jeu en dehors des erreurs autour des buts. Nous devions le changer plus souvent, jouer dans des demi-espaces et l’accélérer plus souvent.

« Apporter Jota aide, Milly en tant que n ° 6 a aidé. Naby est venu… quel jeu il a joué !

« Caoimh est un gardien de but exceptionnel. Avec ses pieds, sa compréhension, toutes les compétences de gardien de but, John et Jack ont ​​fait un travail remarquable avec lui. Ce n’est pas la première fois qu’il participe à un match spectaculaire. Il nous a sauvé la vie.

Klopp, parlant de Minamino, a déclaré: «Le meilleur objectif, les meilleures performances. Il a joué un très bon match. Tellement cool pour lui qu’il pouvait marquer que dans le meilleur moment possible, il méritait son but pour tout ce qu’il a fait.

Klopp, parlant de Williams, a ajouté : « Neco a joué un bon match. De ce côté-là, nous sommes habitués à Mo Salah. Avec de longs ballons, c’était trop facile à défendre pour leur arrière gauche.

Rodgers mécontent de l'arbitre

« La deuxième mi-temps était meilleure. Il a déjà joué à l’arrière, l’ailier droit n’est pas sa première position mais il a très bien joué.

Le patron des Reds a également été interrogé sur l’emploi du temps chargé de son équipe.

« La seule chose que je fais avec mes messages est de créer des titres. Nous avons une réunion de Premier League. Je n’ai pas parlé du bien-être des joueurs [just] cette année, cela fait six ans. Je préférerais un seul semi. Nous jouons à Arsenal, d’accord. Voyons qui est le meilleur et allons-y », a ajouté Klopp.

L’homologue de Klopp, Brendan Rodgers, n’était pas satisfait de l’arbitre.

«Je pensais que l’arbitre était pauvre toute la nuit. Je ne commente normalement pas les arbitres », a déclaré Rodgers.

