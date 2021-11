Klopp explique comment Liverpool a conçu un «mélange» parfait pour annuler Arsenal

Jurgen Klopp a salué le mélange trouvé par Liverpool entre maturité et excitation après avoir annulé Arsenal dans une victoire qui, selon lui, ne devrait pas être considérée comme acquise.

Liverpool a remporté une victoire convaincante 4-0 sur Arsenal à Anfield. Les trois premiers de Sadio Mane, Diogo Jota et Mohamed Salah ont tous marqué avant que le remplaçant Takumi Minamino n’entre également en jeu.

En conséquence, à quatre points du leader de la ligue Chelsea, Liverpool ressemblait à une équipe qui prenait son rythme.

Klopp était satisfait de la façon dont ils ont fait preuve de maturité lors de la défense et de l’excitation lors de l’attaque dans une performance «exceptionnelle» globale.

Il a déclaré à Sky Sports : « Tous les matchs sont des opportunités pour nous. Ce fut une performance exceptionnelle. Nous avons grandi dans le jeu, nous sommes devenus de mieux en mieux.

«Nous avons bien contrôlé le jeu et joué des trucs excitants au bon moment. C’était un mélange d’une performance mature et excitante. Dans des jeux comme celui-ci, il est important que vous gardiez votre adversaire aussi loin que possible de votre objectif et que vous soyez décisif dans les autres domaines.

« Cette ligue est incroyablement intense. Maintenant, la partie la plus intense de la saison est devant nous. Décembre et janvier seront fous. Nous avons des joueurs qui reviennent, mais les garçons qui ont joué aujourd’hui ont très bien fait et ont fait exactement ce qu’ils avaient à faire.

« Nous savons ce qu’Arsenal peut faire mais ils ne pourraient pas le faire aujourd’hui. C’est le plus grand compliment que je puisse faire à mon équipe.

«Ça fait du bien parce que c’était vraiment bien. Nous ne devrions jamais prendre quelque chose comme ça pour acquis. Vous devez vous battre à travers différentes phases dans un jeu et dans une saison. C’est un autre point à partir de quand nous continuons.

Klopp était lui-même impliqué dans l’intensité de l’action. Lui et Mikel Arteta ont tous deux été avertis par l’arbitre après un affrontement à la suite d’un défi impliquant Mane.

Le patron de Liverpool a admis que l’arbitre avait traité la situation correctement après avoir expliqué pourquoi les choses s’échauffaient.

Il a déclaré: « Il s’agissait de la situation selon laquelle ce n’était pas une faute de Sadio mais le banc d’Arsenal est monté comme si c’était un carton rouge. J’ai demandé ce qu’ils voulaient dans cette situation.

« Nous avons dû éliminer Sadio contre l’Atletico [Madrid in the Champions League] parce qu’ils voulaient qu’il reçoive un carton jaune.

« L’arbitre a très bien fait dans cette situation. Je méritais un carton jaune. Ce n’était pas OK et c’est ce que j’ai dit. C’est juste arrivé sur le moment.

«Nous avons grandi dans le jeu. Ce n’était pas toujours un super jeu, c’était juste un jeu contrôlé. Nous avons dû trouver un moyen de les briser. Ils étaient pleins de confiance.

« Nous avons trouvé un moyen de revenir dans le jeu et ce fut une super performance partout. »

Klopp fait l’éloge d’Alexander-Arnold

L’un des acteurs clés de Liverpool cette nuit était Trent Alexander-Arnold, qui a aidé les premiers et derniers buts.

L’arrière droit a été en pleine forme récemment et a de nouveau impressionné par sa prestation.

Klopp a déclaré : « C’est un bon joueur. Le second – la contre-presse était folle. Trent est là et pour lui c’est une évidence, il a juste besoin d’un joueur cible.

« Les buts étaient tous excellents et tous importants. C’est bien pour nos supporters d’avoir quelque chose à apprécier évidemment.

